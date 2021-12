« Je suis célèbre, je suis comme le breton »

25/12/2021 à 07h00 CET

Luis Rendueles

Morat de Sergio il est resté assis à l’intérieur de l’avion militaire du ministère de la Défense. Après l’avoir tuée ex-petite amie Marina Okarynska et son amie Laura del Hoyo Dans sa ville, Cuenca, il s’était évadé et s’était caché en Roumanie, chez un ancien collègue qu’il avait rencontré en prison. Mais à la fin ils l’avaient trouvé et que le 5 septembre 2015 ils l’ont amené retour en Espagne payer pour leurs crimes.

Il ne s’est pas écoulé deux minutes lorsque Morate a vu entrer dans l’avion deux types qui devaient être des policiers, bien qu’ils portaient des vêtements civils. L’un était le Inspecteur en chef de Cuenca, Francisco Sánchez; l’autre, un agent de la Cellule Centrale de Criminalité Spécialisée, un inspecteur andalou cheveux forts et rasés nommés Fran qu’il a rencontré la mère du meurtrier et sait qu’elle est une victime de plus dans cette histoire. Menottes aux poignets, Morate les voit s’approcher de lui et s’asseoir en face de lui. Les trois sont seuls.

Morate arrive en Espagne, après avoir été arrêté en Roumanie. | Police nationale

« Celui que j’ai groupé »

La police l’interroge alors sur le voyage, s’il y a eu des turbulences, s’il a soif. Il demande une bouteille d’eau. Quand ils le lui donnent, le policier andalou lui dit

– « Comment voyez-vous la situation ? Qu’espérez-vous qu’il se passe maintenant ? »

Morate a dit quatre mots :– « Celui que j’ai groupé ».

Et puis il se souvint de sa mère, la personne qui l’avait le plus aidé dans sa vie, et de ce qu’il allait souffrir à cause d’elle, encore une fois :

– « Comment va ma mère ? Parce que tu es Fran, non ? dit-il en regardant le policier. Ma mère m’a parlé de toi. Il dit de faire attention à toi, tu es un bon gars, « Morate s’en prend au spécialiste pour gagner la confiance des meurtriers.

L’enquêteur répond rapidement, il sait qu’il ne faut pas mentir au détenu ni lui donner de faux espoirs :

– « Je ne sais pas si je suis un bon gars ou pas, Sergio. Ce que je sais, c’est que je suis ici pour essayer de tu passes beaucoup de temps en prison ».

Moment de la remise de Sergio Morate aux autorités espagnoles. |

Un jeu d’échecs

Morate était agité, il voulait savoir combien d’années de peine pourraient tomber pour les deux meurtres. L’enquêteur sait qu’ils ne peuvent pas le condamner à une prison permanente révisable, mais décide de ne pas le lui expliquer pour le moment. Ils jouent tous les deux à une partie d’échecs ou de mus. Le policier ne peut pas lui poser directement des questions sur ses meurtresOn ne peut que l’amener à compter les choses tout seul, spontanément.

Et spontanément Morate suppose qu’il a tué son ex-petite amie et amie, Laura. La première, Marina, le méritait, selon sa logique criminelle ; le second passait. « Pauvre Laura », dit-il une fois sans grande conviction.

Voyage en voiture

La conversation dans l’avion militaire entre le policier et le meurtrier dure près d’une heure. Morate s’est connecté avec l’inspecteur Fran et tous deux seront assis ensemble dans la voiture qui les conduira de l’aéroport de Torrejón de Ardoz au poste de police de Cuenca, à environ 120 kilomètres.

En chemin, Morate reste agité et parle de sa fuite en Roumanie, de ses arrêts dans les stations-service, d’un accident qu’il a eu en Italie, alors qu’il était en fuite. Et comment, quelques jours avant les crimes, il a creusé un trou dans la montagne pour y mettre le corps sans vie de sa petite amie, Marina, mais il n’avait pas l’intention de tuer Laura. « Si je les enterre bien, tu ne m’attraperas pas pour une blague », il présume à la police.

Morate a assassiné son ex-petite amie Marina Okarynska et son amie, Laura del Hoyo, le 6 août 2015. |

Peu avant d’arriver à Cuenca, Morate exprime un certain soulagement car il a beaucoup plu sur la ville :

– « Quelle différence cela fait-il pour vous ? », demande le policier.

– « S’il a plu autant, il y aura moins de monde à la porte du palais de justice pour me dire des choses… ».

Citoyen zéro

Morate a expliqué au policier que Il ne veut pas être mis en prison à Cuenca. Ils le connaissent et certains viendront après lui après ce qu’il a fait. Il était déjà en prison il y a des années, après avoir attaqué une autre petite amie qui a osé le quitter. Il connaît ce monde, il sait ce qu’ils font à certains meurtriers et violeurs célèbres. La vanité a un côté morbide chez certains criminels. Citoyen Zéro qui, comme dans la vieille chanson de Joaquin Sabine, il devient quelqu’un grâce au sang qu’il a fait couler. Si je les enterre bien, tu ne me prends pas pour une blague. La renommée, une certaine fierté maladive d’être un tueur différent et bien connu.

– « Tu es dans un homicide depuis longtemps ? »

-« Quatre ans ».

– « Et tu as été dans des cas célèbres… ».

– « Dans certains, oui. »

– « Chez Breton aussi ?

José Breton il a brûlé vif ses enfants dans sa ferme de Cordoue, en octobre 2011, près de quatre ans avant les meurtres de Sergio Morate. La femme de Breton, comme la petite amie de Morate, avait eu le courage de se séparer et d’essayer de commencer une nouvelle vie sans lui.

Moins que breton

Morate veut faire comprendre au policier avec qui il s’exprime que il n’est pas comme le breton. Pour lui, il y a beaucoup de différences entre eux. Il a également tué deux personnes, mais il ne voulait en tuer qu’une. Et c’était une femme adulte, pas une enfant.

– « Breton a été condamné à 40 ans de prison, ça ne peut pas être si long pour moi. Breton tué deux enfants « .

A l’entrée du commissariat de Cuenca, personne ne l’attend pour l’insulter ou demander à être lynché. Ensuite, Morate voit un visage familier. Il s’appelle Javier. Ils se sont rencontrés plusieurs fois, il y a quelque temps, en s’écrasant dans le gymnase. À présent Javier est un policier. Sergio, toujours menotté, s’approche de lui et demande :

-« Que fais-tu ici? ».

– « Tu vois, je commence dans la magistrature et le premier que je dois arrêter est une connaissance. Arrête-toi, Sergio. »

L’avion des ministres

Morate répond rapidement. Ce n’est plus un gamin anonyme de Cuenca, un citoyen zéro :

– « Vous avez arrêté une personne célèbre, Javi. Ils m’ont emmené dans l’avion des ministres. J’ai été dans la même salle d’attente de l’aéroport que le roi d’Espagne utilise. Je suis comme le breton, je suis célèbre ».

Il a été condamné à 48 ans de prison. | .

48 ans de prison

Le temps était compté pour le flic meurtrier. Très vite, ils emmèneront Morate à la prison d’Estremera à Madrid. Le tribunal condamné à 48 ans de prison, huit de plus que José Bretón, le meurtrier auquel il faisait référence.

Avant de dire au revoir, l’inspecteur Fran a voulu savoir pourquoi, connaissant sa nature violente, ses pulsions agressives, Sergio Morate, qui avait accepté la demande de sa mère de aller voir un psychologue après avoir frappé son autre petite amie, je n’avais pas essayé de demander de l’aide avant de commettre leurs crimes.

– « Sachant que tu étais avec ce runrún, tourner en rond pour tuer MarinaPourquoi n’avez-vous pas dit au psychologue ou au psychiatre : « Écoutez, je pense faire cette chose folle, aidez-moi ».

Ce n’était pas la première fois que Sergio Morate y pensait, se demandait s’il aurait dû demander de l’aide au médecin, si Marina, son ex-petite amie, méritait de rester en vie. Il répondit froidement :

– « J’ai déjà pensé à leur dire, oui. Mais qu’auraient-ils fait de moi alors ? Donnez-moi des pilules ? »