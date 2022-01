Nikita Mazepin dit qu’il ne s’installe pas immédiatement dans une nouvelle équipe et, comme le vin, s’améliore toujours avec le temps.

La première saison du Russe avec Haas en F1 n’était pas génial avec lui étant confortablement surpassé les samedis et dimanches par son coéquipier Mick Schumacher pour la grande majorité d’entre eux.

Il n’est pas inquiet cependant, disant qu’il a eu des difficultés similaires lors de ses débuts en Formule 3 et en Formule 2, et des choses qu’il a mieux gérées en F1.

La raison pour laquelle il se sent, c’est parce qu’avec une saison plus longue, il a eu plus de temps pour récupérer.

« Avant, je ne pouvais pas recommencer ma saison au milieu », a-t-il déclaré. motorsport-magazin.com.

« Pour être juste, il faut aussi dire que les saisons étaient beaucoup plus courtes. Si vous n’avez que neuf courses, vous avez beaucoup moins de tentatives. Quand vous avez 23 courses, vous avez beaucoup plus d’essais. Je suis content de la façon dont ça se passe. »

« Définitivement! Je suis comme le vin, je me bonifie avec l’âge ! a-t-il ajouté lorsqu’on lui a demandé s’il avait toujours besoin de temps pour trouver ses marques.

« Quand je regarde ma carrière : si la voiture me convient et que les réglages sont bons, alors je peux être rapide tout de suite.

« Mais j’ai besoin de temps pour que la voiture, l’équipe et moi-même fonctionnions comme un ensemble complet jusqu’à ce que nous puissions faire la percée. »

La saison de Nikita en images 🖼️ C’est au tour de Nikita de revivre les moments mémorables de sa saison recrue en Formule 1#HaasF1 pic.twitter.com/2UsPiiGsFO – Haas F1 Team (@HaasF1Team) 27 décembre 2021

En plus de ses difficultés à égaler Schumacher, un autre inconvénient de son année recrue était le fait qu’il a été fortement critiqué par un certain nombre de pilotes pour sa conduite de roue à roue.

Il est catégorique sur le fait qu’il ne franchit pas la ligne lorsqu’il défend sa position et qu’il court simplement fort.

Pour moi, c’est comme ça dans la vie : il faut regarder l’essentiel », a-t-il déclaré.

« L’essentiel, c’est que j’évite les accidents. Je n’ai pas beaucoup d’accidents en piste ou d’abandons à cause de mes propres erreurs.

«Et j’ai défendu la position. En fin de compte, c’est ça la course. J’ai déjà appris ça à l’époque du karting : même si je n’ai pas la vitesse, je ne laisserai pas la porte ouverte. J’essaye de me battre.

« Si le poste est perdu, félicitations à l’autre. Ensuite, il a très bien préparé la manœuvre. Mais ce n’est pas parce qu’il réalise un meilleur temps au tour qu’il peut facilement dépasser. Ce sont deux arts complètement différents. Un des art est de conduire vite. L’autre est de dépasser.