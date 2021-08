Je suis confus | Rapport SGT ⋆ 10z viral

par Bob Rinear, The International Forecaster :

Les tarifs du transport maritime ont grimpé en flèche. Le coût pour acheminer le pétrole à nos raffineries a augmenté pendant des mois. Alors, franchement, cette petite mascarade a très peu de chances de contenir les prix du pétrole. Cela va probablement plus haut, à moins bien sûr qu’ils ne jouent à nouveau le jeu « Fermons le pays vers le bas ».

Hé, je suis un gars simple. J’ai grandi dans une famille de classe moyenne, avec une maman et un papa formidables. J’ai fait des bêtises de garçon en grandissant, j’ai passé beaucoup de temps de qualité à pêcher dans les baies et les rivières, j’ai épousé une fille merveilleuse et j’ai eu quelques enfants. Fat, stupide et heureux vient à l’esprit.

Je n’ai pas de diplôme de Harvard. Ni l’un ni l’autre de Yale. J’ai l’impression d’avoir survécu sans les deux en utilisant la logique et le bon sens d’un simple bayman. Cependant, il semble que vous deviez provenir d’un collège de la Ivy League, ou au moins… passer des décennies en politique pour comprendre certaines choses. Considérons un instant la découpe en carton que nous appelons le président Biden.

Il a été un hacker politique pendant des décennies. Je n’ai vraiment aucune idée de ce qu’il a jamais fait pour le bien de la nation, mais lui, ou son ventriloque électronique, nous dit chaque semaine qu’il a pour objectif d’aider les familles et de mieux bâtir notre nation.

C’est avec cette idée que mon cerveau manifestement moins développé a eu des ratés ces derniers temps. Du point de vue de ce clamdigger de 64 ans de la côte de Jersey, certains des bavardages que ce gars (ou le gars qui écrit sur ses blocs-notes) crache, dépassent tout simplement la logique de base des baymen. Je ne peux pas le comprendre, c’est au-dessus de ma tête.

Je signale son action il y a quelques jours. Il a appelé l’OPEP et ses sous-fifres à produire plus de pétrole, car pour une raison étrange, il est préoccupé par le prix de l’énergie et de l’essence. D’une manière ou d’une autre, cela ne correspond tout simplement pas. N’est-ce pas le même gars qui veut que nous soyons « sans carbone » d’ici 2050 ? Vérifier. N’est-ce pas le gars qui dit que le nouvel accord vert est la voie à suivre ? Vérifier. N’est-ce pas le gars qui a arrêté les pipelines, fermé de nouvelles zones de forage, étouffé les projets de forage pétrolier déjà en cours ? Vérifier.

Maintenant, je ne prétends pas avoir l’acuité mentale d’un politicien de longue date, ou d’un professeur d’université, alors peut-être que quelqu’un pourrait m’aider ici. Avons-nous du pétrole aux États-Unis? Vérifier. Biden a-t-il coupé la production dudit pétrole ? Vérifier. N’étions-nous pas presque indépendants du pétrole juste un an avant de revenir en arrière ? Vérifier. Alors ne serait-il pas logique de base/bon sens, que nous rouvririons simplement ce que nous avions ?

J’ai tendance à penser que ce serait une très bonne idée. Il y a un an et demi, il y a même 9 mois, je faisais le plein pour 1,99 $ le gallon. Aujourd’hui, j’ai payé 3,00 $. Ce dollar supplémentaire, même en utilisant le dos de la serviette, les maths de plouc, revient à 24 dollars de plus dans mon réservoir de 24 gallons. Je pourrais utiliser ces 24 dollars. Mais Joey pense que demander plus de pétrole aux étrangers est le bon jeu. Vous savez, les mêmes personnes qui peuvent fermer les vannes s’ils le souhaitent.

Est-il possible que Biden croie à ses propres sottises ? Bien qu’il soit un politicien de longue date, il n’est pas le summum de l’éclat neuronal, ayant terminé bas dans sa classe dans une faculté de droit médiocre, tout en étant surpris en train de tricher. Alors peut-être qu’il a la partie la plus courte de la sagesse apparemment innée d’un politicien ?

Ouais, je suis un peu sarcastique ici, mais genre… “vraiment ??” Vous savez que je suis dans des eaux étranges quand même une entreprise de gauche comme . a un problème avec ça. Vérifie ça:

DES PRIORITÉS AFFICHÉES

La pression de l’administration Biden en faveur de la baisse des prix des carburants est liée à ses efforts pour assurer un leadership mondial dans la lutte contre le changement climatique, un programme ancré dans les efforts visant à faire passer l’économie des combustibles fossiles vers des sources d’énergie plus propres et des véhicules électriques.

Biden s’est fixé pour objectif de décarboner l’économie américaine d’ici 2050 et a suspendu les nouvelles enchères de baux de forage sur les terres fédérales en attendant un examen de ses impacts environnementaux et climatiques.

Un législateur républicain a critiqué Biden pour les priorités conflictuelles.

“C’est assez simple : si le président s’inquiète soudainement de la hausse des prix du gaz, il doit arrêter de tuer notre propre production d’énergie ici sur le sol américain”, a déclaré le sénateur républicain John Cornyn du Texas, le premier État producteur de pétrole américain.

L’administration a également déclaré mercredi qu’elle n’avait pas appelé les producteurs américains à augmenter leur production. La production de pétrole aux États-Unis stagne à environ 11 millions de barils par jour (bpj) depuis que les retombées de la pandémie l’ont tirée d’un record de 12,3 millions de bpj en 2019.

Robert Yawger, directeur des contrats à terme sur l’énergie à la banque japonaise Mizuho, ​​a également critiqué l’administration, déclarant : « Je ne sais pas pourquoi ils n’essayent pas d’amener les producteurs américains à augmenter leur production », a-t-il déclaré.

