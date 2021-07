“Je suis content de m’être éloigné”

MADRID, 8 juil. (EUROPA PRESS) –

Le musicien Santiago Auserón préparer un nouvel album de dix chansons qui sera prêt d’ici la fin de l’année et qui sera le résultat du confinement dû à la pandémie de coronavirus, qui a « avancé » le processus créatif « de deux ans », comme l’a expliqué l’auteur lors de la promotion de la réédition de son essai « Le rythme perdu » (Anagrama).

“La pandémie a été une période de souffrance et d’angoisse, mais cela faisait peut-être 20 ans qu’il n’avait pas passé trois mois sans voyager et se concentrer sur ses activités domestiques.. Maintenant, j’enregistre dix nouvelles chansons à Barcelone qui seront prêtes d’ici la fin de l’année et qui auraient pris deux ans de plus sans ce confinement”, a avancé l’ex-membre de Radio Futura dans une interview à Europa Press.

Le dernier album d’Auserón, ‘Chansons d’Ultramar’, est sorti en 2020 par sa maison de disques La Huella Sonora, bien qu’il s’agisse d’un album d’arrangements de son travail précédent ‘Le voyage’, en 2016. Ainsi, ce nouvel album mettra fin à cinq ans de silence compositionnel de l’artiste.

Auserón a reconnu qu’il avait créé sa propre maison de disques pour ces choses, parce qu’il en avait fini « en avoir marre du commerce de la musique en tant que production de marchandises ». “Je me faisais mal, en tant qu’étudiante en philosophie et musicienne en apprentissage j’avais besoin de plus de liberté et j’ai dû m’écarter pour ne pas subir la pression d’aujourd’hui”, a-t-il reconnu.

Cependant, le musicien dont l’alter ego est Juan Perro reconnaît qu’il ne regrette pas cette décision, qui lui a permis « de développer un apprentissage à moyen et court terme ». “Je suis content de l’avoir fait, même si je n’ai pas la même popularité qu’avec Radio Futura, je travaille pour un public exigeant qui apprécie l’aventure créative“, a indiqué.

“LE ROCHER EST MORT”

Dans son essai, Auserón aborde l’influence de la « noirceur » sur la chanson espagnole et, en s’appuyant sur des faits autobiographiques, analyse certains des événements musicaux les plus importants des dernières décennies. Inclus la “mort” du rock, comme indiqué dans ces pages, aux mains du punk.

“Je suis rockeur de naissance, mais je dois admettre que la vivacité du rock en tant que phénomène qui éveillait le désir de partager des sensations s’est éteinte. Cela ne me dérange pas de dire que le rock dans son sens le plus pur est mort, en tant que phénomène de mode ou médiatique, mais ses effets durent et sont projetés dans le futur“, a souligné.

De plus, il promet une « régénération » dans les prochaines décennies. « Si le rock fait partie d’un héritage interethnique comme le flamenco ou le blues, cela fera partie de la création d’une nouvelle musique populaire. Tout comme le hip hop ravive la soul ou le funk, chaque génération reprend des éléments tous les 20 ans pour continuer à essayer des croisements musicaux“, a indiqué.

LE PIÈGE, COMME LE TANGO AFRICAIN

Cette influence noire dont il parle dans ‘Le rythme perdu’ se retrouve aussi en Espagne aujourd’hui dans le flamenco ou la trap. “Quel que soit le bilan que l’on fait de phénomènes comme le trap ou son frère jumeau le reggaeton, il faut reconnaître en eux la synthèse de la cellule rythmique qu’est le tango africain.: C’est un héritage noir et désormais universel car il s’est propagé à travers la musique populaire”, a-t-il souligné.

Précisément à cause de ce type de succès musical, Auserón ne pense pas qu’il soit nécessaire que des mouvements comme Black Lives Matter revendiquent les réalisations de la culture noire nord-américaine. “A lui seul, il s’est imposé sur la planète entière tout au long du XXe siècle, du blues au jazz en passant par le hip hop.“, s’est démarqué.

Cependant, il a apporté une nuance dans cette section. “Mais le BLM est important pour les lois et les coutumes qui maintiennent encore la ségrégation aux États-Unis : malgré cette énorme influence culturelle qui a enrichi la société américaine, La culture des ordures blanches ou des ploucs maintient toujours le racisme violent en vie“, c’est fini.