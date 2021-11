« Je suis content, la blessure est passée »

05/11/21 à 17:59 CET

Joao Félix semble avoir touché la clé de son jeu en ce début de saison. Même si les Portugais a montré son talent de manière irrégulière depuis son arrivée à l’Atlético de Madrid en 2019 et a alterné de bons moments de jeu avec beaucoup d’autres moins bons, cette saison semble-t-il être performant au niveau attendu de lui. Le mois d’octobre dernier a été particulièrement important, au cours duquel les Portugais ont réussi à marquer un but Et donner deux plus dans assiste, dans les cinq matchs joués, mais surtout, il a fini par faire preuve d’une maturité dans son jeu dont le club « colchonero » avait bien besoin.

Joao Félix, un « joueur cinq étoiles »

Juste avant ce grand niveau affiché par les Portugais, les supporters de l’Atlético ont réagi et ont choisi Joao Félix comme meilleur joueur de l’Atletico Madrid en octobre dernier, les Joueur cinq étoiles, qui correspond à une récompense qui est délivrée par l’un des sponsors de l’équipe rojiblanco. Concernant l’obtention de la reconnaissance, Joao Félix a été heureux : « Je suis très reconnaissant aux fans. Merci d’avoir voté pour moi et d’être avec l’équipe. Il faut continuer comme ça pour qu’ils aient beaucoup de joies ».

Votre état de jeu actuel et votre santé

De même, le Portugais a également profité de la remise des prix pour analyser, entre autres, son état actuel : « Je me sens bien. Je suis heureux, la blessure est passée. Le pied va bien maintenant. Nous devons toujours aller de l’avant, le plus sera le mieux », a-t-il déclaré. Joao.

Le moment de l’Atlético de Madrid

En référence à son équipe, le Athlète de Madrid, l’attaquant a déclaré que « malgré la défaite on va bien. Nous sommes convaincus que nous allons faire une grande saison, une grande Ligue. En Champions encore nous nous battons pour réussir la passe à la huitième place. Combattez pour l’avoir. Nous connaissons notre valeur et maintenant avec Valence, nous devons surmonter la situation dans laquelle nous sommes« .

Le duel contre Valence

Enfin, concernant le prochain match contre l’équipe ‘ché’ Joao Il a également ajouté que ce sera un match difficile : « On sait qu’à Mestalla c’est toujours difficileNous devons jouer notre jeu et si c’est le cas, nous sortirons sûrement avec les trois points. »