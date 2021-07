“Je suis content, parce que nous sommes venus avec des doutes”

in

31/07/2021

L’Espagnol Fernando Alonso (Alpine), qui s’élancera ce dimanche neuvième du Grand Prix de Hongrie, onzième du championnat du monde de Formule 1, s’est dit au Hungaroring qu’il était “heureux” car ils sont arrivés “avec des doutes” sur la piste à l’extérieur de Budapest.

“Je suis content, car nous avions des doutes sur la compétitivité de ce Grand Prix”, a déclaré le double champion du monde asturien (2005 et 2006, avec Renault, comme s’appelait son équipe actuelle) après avoir terminé neuvième de la saison Qualification Hungaroring.

“Le dernier circuit lent sur lequel nous sommes allés était Monaco et là-bas, je pense que nous avons terminé environ 17e ; et nous ne le savions pas. Nous sommes donc heureux, car nous sommes partis neuvième et le faire du côté propre nous donne une opportunité. ” a déclaré Alonso – qui jeudi dernier il a eu 40 ans – sur le circuit où, en 2003, il a remporté la première de ses 32 victoires en Formule 1 : les 32 que l’Espagne a remportées tout au long de son histoire dans la catégorie reine.

Alonso il a déploré “l’incohérence des pneus”.

“Plus que la piste elle-même, le principal problème que j’ai eu était l’incohérence des pneus, ce qui était incroyable”, a-t-il expliqué. Ferdinand ce samedi après les qualifications pour le Grand Prix de Hongrie.

“C’est la raison pour laquelle en Q3 (le troisième tour de qualification), ils étaient mauvais. En Q2, nous avions un très bon pneu, et en Q3, un très mauvais”, a-t-il déclaré à la chaîne de télévision Dazn. Samedi en Hongrie.

“Mais je sors avec le bon set, qui est Q2”, a déclaré Alonso, qui, comme tous les dix premiers – à l’exception de la Mercedes, qui le fera avec un composé moyen – commencera avec le pneu tendre.

“Il y a généralement peu de dépassements ici et partir en pneus tendres peut être un inconvénient, mais nous sommes dans le top dix, c’est ce que nous voulions”, a déclaré la star asturienne ce samedi au Hungaroring.