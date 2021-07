“Je suis content que ce soit fini”

17/07/2021 à 19:18 CEST

slovène Tadej pogacar Il a dit qu’il se sentait “heureux et soulagé” d’avoir terminé les étapes compétitives de la Tour de France, qui s’imposera pour la deuxième année consécutive en attendant la marche triomphale de demain sur les Champs-Elysées.

« Je suis content de finir, ça a été trois semaines dures et exigeantes, on n’a pas arrêté de travailler du matin au soir. Hier je n’étais pas très motivé, on finit par se fatiguer un peu, mais j’étais encouragé à préparer l’étape. La vérité est que ce n’était pas mon étape la plus rapide. Le plus fort a gagné, mais je suis content du résultat », a-t-il déclaré. Pogacar, qui était neuvième du contre-la-montre final à 57 secondes du Belge Wout van Aert.

Pogacar Il a indiqué que sa deuxième victoire est “différente” de la première, mais ne saurait dire laquelle l’excite le plus.

“L’année dernière, j’ai gagné le dernier jour, avec beaucoup d’émotion. C’était quelque chose d’inégalable. Cette année, j’étais en jaune après la première semaine et cela dépasse tous les rêves que j’avais quand j’étais enfant”, a-t-il déclaré.