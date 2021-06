“Je suis corrigé”: P Chidambaram après que les utilisateurs des médias sociaux lui aient fourni une “preuve”

in

Alors que P Chidambaram a fait référence à la lettre de Banerjee, il s’est abstenu de reconnaître la lettre de Rahul Gandhi au Premier ministre Modi.

Le haut dirigeant du Congrès et député de Rajya Sabha P Chidambaram s’est corrigé après que les utilisateurs des médias sociaux aient fourni un contrepoint à l’une de ses déclarations. Réagissant à l’annonce par le Premier ministre Narendra Modi de la vaccination gratuite pour tous, Chidambaram avait déclaré que le gouvernement avait appris de ses erreurs et affirmé que, comme d’habitude bluffant et fanfaronnant, le Premier ministre Modi blâme l’opposition pour les erreurs qu’il a commises. L’ancien ministre des Finances a également ajouté qu’aucun État n’avait demandé au Premier ministre Modi de leur permettre de se procurer des vaccins.

« Personne n’a dit que le Centre ne devrait pas acheter de vaccins. Il (PM) blâme maintenant les gouvernements des États en disant qu’ils voulaient se procurer des vaccins, alors nous les avons autorisés. Faites-nous savoir quel CM, quel gouvernement d’État, à quelle date a exigé qu’il soit autorisé à se procurer des vaccins », a déclaré P Chidambaram.

Sa déclaration a suscité des réponses de nombreux utilisateurs de médias sociaux qui ont publié des lettres du ministre en chef du Bengale occidental Mamata Banerjee et du chef du Congrès Rahul Gandhi dans lesquelles les dirigeants ont exigé la décentralisation de l’approvisionnement en vaccins.

Lettre CM du Bengale occidental avec la lettre de l’ancien président de votre parti ! @PChidambaram_IN pic.twitter.com/gqmi3aqYqv — Avanish Kumar ???????? (@Avanish_2016) 7 juin 2021

Après la réaction des médias sociaux, P Chidambaram a corrigé sa déclaration. « J’ai dit à l’ANI ‘s’il vous plaît, dites-nous quel gouvernement de l’État a exigé qu’il soit autorisé à se procurer directement des vaccins’. Les militants des médias sociaux ont publié la copie de la lettre de CM, Bengale occidental au PM faisant une telle demande. J’ai eu tort. Je suis corrigé », a-t-il déclaré.

Alors que Chidambaram a fait référence à la lettre de Banerjee, il s’est abstenu de reconnaître la lettre de Rahul Gandhi au Premier ministre Modi dans laquelle l’ancien président du Congrès s’était battu pour avoir plus de poids auprès des gouvernements des États dans l’achat de vaccins.

Mamata Banerjee avait écrit au Premier ministre Modi le 24 février pour lui dire : « … Le gouvernement du Bengale occidental a décidé de se procurer un nombre suffisant de vaccins pour le grand public. Nous vous prions de bien vouloir aborder la question avec l’autorité appropriée afin que le gouvernement de l’État puisse acheter les vaccins à partir de points désignés en priorité absolue, car le gouvernement du Bengale occidental veut fournir une vaccination gratuite à tous. . “

D’autre part, Rahul Gandhi avait écrit au Premier ministre Modi le 24 avril. Dans sa lettre, il a fait 7 demandes au Premier ministre. « Donnez aux gouvernements des États une plus grande voix dans l’approvisionnement et la distribution des vaccins », lit-on dans l’une de ses demandes.

