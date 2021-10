Le réalisateur Eli Roth a travaillé dur sur le prochain film Borderlands, et il a récemment offert une mise à jour sur le statut du film, en disant: « Je suis dans le monde de Pandora tous les jours, toute la journée. » PopCulture.com s’est entretenu avec Roth par téléphone pour une interview exclusive sur sa nouvelle série Discovery +, A Ghost Ruined My Life. Au cours de la conversation, il a partagé qu’à l’époque, il était assis dans « la salle de montage » où il travaillait sur Borderlands.

« J’ai une équipe pleine de producteurs d’effets visuels et d’artistes qui attendent que je vienne passer en revue les plans et leur donner des notes », a déclaré Roth, ajoutant que cela avait été une expérience « f—ing incroyable » pour lui. « Il y a beaucoup de travail à faire », a précisé Roth, « mais je suis tellement heureux. » Il a ensuite félicité l’actrice Cate Blanchett, qui incarne Lilith, affirmant qu’il pensait que les fans n’avaient « jamais vu Cate faire ce qu’elle fait dans » l’adaptation cinématographique du jeu vidéo. « Il n’y a rien qu’elle ne puisse pas faire. Elle est absolument incroyable », a ajouté Roth. « Je suis tellement excité que tout le monde voit le film. »

Alors que les fans devront attendre un certain temps pour Borderlands, car il n’a actuellement pas de date de sortie annoncée, les abonnés de Discovery + peuvent consulter A Ghost Ruined My Life dès maintenant. Parlant de la façon dont il a conceptualisé la série, Roth a expliqué: « J’étais vraiment intéressé par une sorte de documentaire d’horreur ou de documentaire effrayant, [and] J’ai commencé à penser aux harceleurs et si vous aviez un harceleur qui était un fantôme ? Et si vous étiez en train de dîner avec quelqu’un et qu’il commençait à renverser les bougies ? Comment cela se passerait-il si vous ne pouviez pas vous débarrasser de votre ex et que votre ex était un fantôme ? Et j’ai pensé : ‘Est-ce que ça arrive ?' »

Bientôt, Roth et son équipe « ont commencé à examiner » des histoires de hantises de la vie réelle et ils « ont réalisé que non seulement cela se produisait, mais que c’était incroyablement courant ». Roth a expliqué qu’au cours de ses recherches pour A Ghost Ruined My Life, il a rencontré de nombreuses situations où « une entité s’accroche à quelqu’un, et cela ruine sa vie ». Qualifiant l’événement de « harcèlement », a-t-il déclaré, cela semblait juste parce qu’une grande partie de ces rencontres ont des « connotations relationnelles ». « C’est juste cette chose que vous n’avez aucun lien avec vous, s’accroche au hasard à vous pour une raison quelconque, et cela détruit votre vie. »

Obtenir les témoignages pour A Ghost Ruined My Life était une chose, mais il s’agissait ensuite de trouver comment mieux décrire les histoires afin que le public comprenne au mieux ce que les sujets de chaque épisode ont réellement vécu. « Je voulais raconter leurs histoires, raconter leurs histoires d’une manière cinématographique », a-t-il déclaré. « Et nous avons des cinéastes incroyables qui sont venus raconter leurs histoires. » Le résultat final est une série terrifiante mais convaincante à la fois documentaire et drame d’horreur, qui a lancé ses deux premiers épisodes sur Discovery + ce vendredi.