“Je suis dans sa tête et il n’en a pas encore fini”

28/06/2021 à 13:42 CEST

Daniel Guillen

Côté anglais, Luc shaw, s’est heurté aux critiques de José Mourinho concernant les coups de pied arrêtés de l’équipe britannique : “Il n’y a rien à cacher: nous nous entendons mal. Je suis clairement beaucoup dans sa tête et il pense beaucoup à moi. Je ne sais pas pourquoi il continue et veut toujours me faire remarquer. Je ne me sens pas que les décors étaient aussi désastreux qu’il le dit”.

Le joueur de Manchester United, qui partagé un vestiaire avec les Portugais pendant trois saisons, a souligné que sa position vis-à-vis des avis du technicien est de faire la sourde oreille : “Ce qu’il dit maintenant n’est rien comparé à ce qu’il était, si je suis totalement honnête. Je m’en suis remis. J’ai beaucoup grandi. Les trois années que j’ai passées avec lui, j’ai beaucoup appris. J’ai l’habitude qu’il dise des choses négatives sur moi maintenant. , alors je l’oublie “.

Les Britanniques, dans cette ligne, ont commenté que ce qui s’est passé est passé et l’a surmonté, mais l’entraîneur actuel de l’AS Roma et commentateur sur TalkSport ne le fait pas : “Je pense qu’il était un entraîneur brillant, mais le passé est le passé. Il est temps d’avancer et j’essaie d’avancer, mais il ne peut évidemment pas.”.

Euro 2020, son premier tournoi majeur avec l’Angleterre

Shaw n’a pas participé aux débuts de l’Angleterre contre la Croatie, mais Gareth Southgate lui a depuis donné les clés du couloir gauche de l’arrière-garde britannique, complétant ainsi les 90 minutes contre l’Écosse et la République tchèque.. Contre l’Allemagne, dans l’un des meilleurs duels des huitièmes de finale, l’équipe de United sera de retour dans le match. Ce sera, de cette manière, sa treizième apparition avec l’absolu britannique avec 25 ans.

Le défenseur a fait ses débuts officiels en mars 2014, juste avant de signer pour United, mais des blessures constantes l’ont complètement coupé de l’équipe nationale, à laquelle il n’est revenu qu’en mars 2021, sept ans après ses débuts officiels.. Sa bonne saison à Old Trafford lui a permis de revenir et, pour le moment, avec des galons dans le schéma du coach.