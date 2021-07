“Je suis désolé de ne pas être à Tokyo, mais je l’ai assimilé”

22/07/2021 à 23:04 CEST

.

L’Espagnol Carolina Marín, actuelle championne olympique de badminton et l’ambassadrice d’Iberdrola, a déclaré à la veille de l’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, qu’elle serait absente en raison d’une grave blessure au genou, ce qu’elle a assimilé, bien qu’elle ait admis que ressentir “le chagrin et la tristesse” pour ne pas avoir pu participer à une compétition dans laquelle il a défendu le titre obtenu à Rio de Janeiro.

“Je l’ai assimilé, mais C’était plus dur qu’avec l’autre genou car il ne restait que deux mois pour les Jeux. Je suis en cure de désintoxication sans m’arrêter un jour. Désireux de revenir au plus vite, mais sereinement car c’est la jambe d’appui. Je ressens de la tristesse et de la tristesse de ne pas être à Tokyo en ce moment », a expliqué la femme née à Huelva lors de un événement promu par Iberdrola pour soutenir les athlètes olympiques et paralympiques espagnols.

“Chaque chemin que nous avons dû parcourir a toujours eu une histoire derrière lui, le chemin n’est pas facile. Il y a eu des blessures, des sacrifices, du travail, des démissions & mldr; Je reste avec le chemin à parcourir. Heureusement, parfois la récompense arrive “il a continué.

Il a rappelé quand en 2013 il a perdu pour la première fois contre Beatriz Corrales à l’Internacional de Madrid et comment tout a changé à partir de là : “Je n’avais jamais perdu contre elle ou à l’entraînement lui-même. J’ai même dit que c’était le pire du monde. J’ai mis les batteries et l’année suivante j’étais champion du monde. »

Il a également passé en revue ses deux expériences olympiques. “A Londres, je venais d’atteindre la majorité, je n’avais pas le choix et Rio m’a beaucoup marqué. Il avait pour objectif d’aller chercher la médaille d’or. J’étais le seul athlète à l’avoir dit. Je l’ai joué à cause du travail qui était derrière moi et parce que j’étais très sûr de moi”, a déclaré le triple champion du monde et quintuple champion d’Europe.

“Chaque fois qu’un athlète monte sur le podium être récompensé pour un parcours de travail acharné pour réaliser quelque chose de grand, qui est de vous voir sur la plus haute marche du podium », a ajouté la femme née à Huelva, qui a été opérée en juin pour la rupture du ligament croisé antérieur et des deux ménisques du genou gauche.