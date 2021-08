“Je suis désolé pour Laia, nous voulions gagner une médaille pour elle”

08/04/2021 à 18:33 CEST

Le pivot de l’équipe espagnole Astou Ndour a déclaré après avoir été éliminé en quarts de finale des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 contre la France (64-67) que particulièrement désolé pour le capitaine Laia Palau, parce qu’ils voulaient “gagner une médaille pour elle”.

“Je me sens mal, surtout pour Laia, parce que nous voulions gagner une médaille pour elle; Mais en tant que groupe, je pense que nous avons fait du bon travail et dès le premier match, nous avons bien joué en équipe, aidant, dans les bons comme dans les mauvais moments. Je pense que nous allons apprendre cela pour la prochaine génération », a déclaré Ndour lors de la conférence de presse d’après-match.

Laia Palau est la capitaine de l’équipe nationale, la joueuse avec le plus de matches -plus de 300- et, à 41 ans et 10 mois, la basketteuse la plus ancienne aux Jeux Olympiques, ce qu’elle a sous-entendu avant l’Eurobasket et les Jeux qui ce serait son dernier été, même si après la défaite, il a demandé de ne pas en parler et a confirmé qu’il annoncerait sa décision dans les prochains jours.

Ndour a déclaré qu’ils s’attendaient à “un match difficile” dans lequel ils ont pris un “bon départ”, et que malgré la domination française, ils ont eu “l’opportunité de revenir” bien qu’ils soient tombés plus tard dans une finale à égalité.