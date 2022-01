« Je suis désolé pour tout ce qui s’est passé et j’ai entièrement confiance en la Justice »

01/06/2022 à 00:21 CET

Jaime Ferran

« Je suis désolé pour tout ce qui s’est passé et je fais entièrement confiance au Justice« . Ce sont les seules déclarations que le chirurgien qui a opéré Sara, le femme décédée après avoir subi une liposculpture à Carthagène, a fait ce mercredi après avoir quitté les tribunaux de la ville de Carthagène.

Ses avocats ont souligné que ce qui est jugé est une « imprudence » pour laquelle son client a un « sentiment profond de chagrin ». De plus, ils ont souligné que ils sont restés silencieux jusqu’à aujourd’hui « par respect pour Sara ».

Le juge l’attendait mardi, mais le médecin n’est pas venu car il était absent « à cause de la pression sociale et du harcèlement continu de lui et de son entourage », selon sa défense, qui a tenu à souligner que son client fréquentait le convocation le premier jour habile après l’avoir reçu. De même, ils ont déclaré conformément à la Mesures de précaution pour le retrait du passeport, bien qu’ils aient indiqué que son client « n’échappera jamais à la justice ».

Les avocats ont assuré que le chirurgien a la qualification accréditée pour opérer. « Sinon, ils l’auraient dénoncé pour intrusion », ont-ils expliqué, ajoutant que « les discussions entre les différentes associations professionnelles ou entre plasturgie et esthétique sont sans rapport » avec cette affaire.

De plus, ils ont confirmé que leur client il reçoit des menaces et des graffitis ont été faits sur sa maison.

Quant à savoir s’il a opéré « drogué ou ivre », comme cela a été dit dans certaines tribunes, la défense du médecin le dément de manière exhaustive : « C’est un canular comme tant d’autres qui ont été dits ».

Pendant que ces déclarations étaient produites, les parents et amis du défunt ont demandé « justice pour Sara » et ont réprimandé le médecin: « Nous n’allons pas nous arrêter jusqu’à ce qu’ils vous disqualifient. » « La justice est aussi une présomption d’innocence. Il n’a qu’à être exécuté », ont ajouté les avocats.