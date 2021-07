“Je suis devenu fan du maillot jaune”

04/07/21 à 19:56 CEST

.

slovène Tadej pogacar a avoué qu’il se sentait menacé la direction du Tour de France par l’Australien Ben O’Connor, qui en est venu à compter près de 9 minutes d’arrêt, ce qui l’a amené à mener une attaque dans la dernière ligne droite de la montée vers Tignes pour le conserver.

“Ça n’aurait pas été un gros problème de perdre l’avance, mais je m’en prends à ça et je veux la garder le plus longtemps possible. J’ai attaqué à la fin, ce qui m’a permis de conserver l’avance et d’augmenter l’avantage avec mes rivaux”, a déclaré le coureur des Emirats Arabes Unis, qui portait le jaune pour la deuxième fois de sa carrière, après l’avoir fait l’an dernier sur les Champs Elysées. Cette attaque lui a fait gagner 32 secondes de plus avec le reste des candidats au podium à Paris et montrer qu’il est le plus fort de la course.

Le Slovène a assuré qu’après l’attaque équatorienne Richard Carapaz d’autres étaient attendus, alors il a décidé d’être le plus offensif : « Sinon j’aurais utilisé plus de forces.

Pogacar considéré que le principal danger venait d’Ineos et de son leader, l’Equatorien Richard Carapaz: « Il doit se sentir bien et il a mis l’équipe au travail. Je respecte sa stratégie, mais j’ai eu la force d’attaquer et ainsi d’éviter de m’exposer à d’autres contre-attaques.

Le leader n’a pas voulu désigner son principal adversaire et a inclus l’Australien parmi eux. Ben O’Connor, vainqueur de l’étape et deuxième au général. “Il a très bien couru aujourd’hui, il a utilisé beaucoup d’énergie, je ne sais pas quelles seront les conséquences. C’est un bon généraliste, fort et jeune. C’est un rival au classement général”, a-t-il déclaré.

Compte tenu des critiques selon lesquelles son équipe n’est pas très forte, Pogacar Il a assuré: “Jusqu’à présent sur le Tour, nous sommes l’une des équipes les plus fortes, peut-être celle qui en a le plus.”

Il a également répondu aux soupçons que ses grandes actions suscitent sur sa propreté. “Je ne sais pas quoi dire. Ma condition physique est très bonne. Aujourd’hui un peu moins bien qu’hier, mais hier a été l’un des meilleurs jours de ma carrière. Je me sentais bien aussi aujourd’hui, mais c’était plus une étape pour survivre. Je suis en bonne forme physique », a-t-il déclaré.