Je suis en colère contre IndyCar, ils n’écoutent jamais

Will Power n’a pas caché son mécontentement après qu’un problème tardif lui ait coûté une victoire au Grand Prix de Détroit samedi, affirmant qu’IndyCar n’« écoute » pas les pilotes.

Menant la course avec seulement cinq tours à faire, le pilote du Team Penske a appelé le sport pour avoir émis le drapeau rouge à la suite de l’accident de Romain Grosjean, qui a entraîné une surchauffe de sa voiture alors qu’il était à l’arrêt sur la route des stands.

Alors que la course devait reprendre, Power n’a pas pu mettre sa voiture en marche, offrant à Marcus Ericsson la tête du processus.

Power a finalement pu revenir sur le circuit et a terminé 20e, mais a reproché à IndyCar d’avoir empêché son équipe d’avoir un fan sur sa voiture dans des conditions étouffantes et d’avoir arrêté la course.

“Je suis en colère contre IndyCar, parce que je suis la première voiture et ils attendent que la dernière voiture vienne pour avoir un ventilateur sur la voiture”, a-t-il déclaré après la course. «Et cela fait griller l’ECU et devient un drapeau rouge pour commencer.

« Les gars de la direction de course n’ont jamais écouté les pilotes. Ils n’écoutent jamais, ils s’en moquent. Nous leur avons donné tellement de bonnes suggestions, et ils s’en moquent. Et j’ai travaillé dur aujourd’hui pour que cela se produise. Genre, crier à la radio : ‘Nous avons besoin d’un ventilateur, obtenez un ventilateur.’ C’était pour la voiture car l’ECU surchauffe toujours. Mais ils attendent tout le monde.

Power semblait prêt à remporter sa première victoire de course de la saison et était clairement frustré que son travail acharné n’ait pas porté ses fruits.

“Vous travaillez votre cul dans ce sport”, a-t-il ajouté.

“Tant d’argent y est investi, et ce ne sont que des décisions stupides comme celle-là. Comme, il n’y a pas un jaune qu’ils jettent; c’est une idée stupide comme celle-ci – un drapeau rouge.

Ericsson a réussi à conserver la tête dans les derniers tours pour remporter sa première victoire en IndyCar, la première victoire du Suédois dans toutes les catégories depuis 2013.