Carlos Sainz sait qu’il a encore un long chemin à parcourir avant de se considérer au même niveau qu’il était dans l’équipe précédente McLaren.

L’Espagnol a été l’un des pilotes les plus remarquables sur la grille de Formule 1 au cours des deux dernières saisons avec McLaren, remportant un podium à chaque campagne pour se qualifier consécutivement P6 au classement du Championnat du monde.

Ses performances ont fourni à Ferrari des preuves plus solides que c’était le pilote qui remplaçait Sebastian Vettel et aidait Charles Leclerc à ramener la Scuderia au sommet de l’ordre hiérarchique en Formule 1.

💪🏼 Días positivos en Maranello post-Imola. Ahora toca prepararse para Portimao. Vamos @ScuderiaFerrari // Jours positifs à Maranello après Imola. Il est temps de se préparer pour Portimao. Allons-y @ScuderiaFerrari

– # Carlossainz #essereFerrari pic.twitter.com/eGvlgx7e9I – Carlos Sainz (@ Carlossainz55) 21 avril 2021

Le plus jeune duo de l’histoire de la Formule 1 de Ferrari a déjà combiné pour des points consécutifs lors des deux premières courses de la saison, mais Sainz dit qu’il est encore loin d’être dans la même zone de confort que chez McLaren.

«C’est quelque chose… je [set] moi-même comme devoirs pendant l’hiver et j’ai travaillé très dur », a déclaré Sainz à l’émission d’après-course de F1 TV à Imola.

«J’ai passé beaucoup de temps à l’usine et je travaille très dur avec les gars. Je suis encore loin d’être le Carlos de McLaren et je le sais et l’équipe le sait.

«Mais j’ai des flashs de vitesse comme nous l’avons vu lors des qualifications à Bahreïn. Nous l’avons revu sous la pluie [at Imola] que je volais dans quelques tours, même dans des conditions mixtes.

«Il y a donc de très bons flashs là-bas et maintenant nous avons juste besoin de continuer à travailler, de laisser passer les courses et toute l’expérience se rejoindra et cela me rendra plus fort.

En fait, Sainz a passé tellement de temps à l’usine de Maranello que Ferrari avait du mal à le garder occupé car ils n’étaient tout simplement pas habitués à ce qu’un pilote arrive aussi souvent que lui.

