Je suis ennuyé de ne pas avoir eu l’occasion de me battre

Lando Norris s’est demandé ce qui aurait pu se passer après une quatrième place honorable au Grand Prix de Grande-Bretagne dimanche.

Le pilote de 21 ans a pris le départ de la course depuis la sixième place, mais a rapidement augmenté l’ordre, dépassant Valtteri Bottas pour la troisième place après le redémarrage de la voiture de sécurité.

Norris a ensuite pu garder le contact avec le deuxième Lewis Hamilton, qui avait écopé d’une pénalité de 10 secondes, mais a vu ses espoirs de podium ou peut-être plus s’effondrer grâce à un arrêt au stand lent.

« Je ne sais pas quoi dire, dit-il. « C’était quand même une très bonne course à la fin de la journée, je suis toujours P4 dans ma course à domicile, et c’est un bon résultat par rapport à la sixième place hier. Juste ici, je voulais juste un peu plus.

« J’ai conservé la troisième place pendant tout le premier relais, donc nous avions le rythme pour retenir Mercedes, pas nécessairement pour les rattraper et faire autre chose. Mais à cause de l’arrêt au stand, je n’ai pas eu la chance d’être devant et de défendre aussi longtemps que possible. Cela aurait été bien de se battre pour cela et d’avoir cette opportunité, mais les quatrième et cinquième pour nous en tant qu’équipe sont toujours un bon résultat.

Ce week-end n’était que le deuxième Grand Prix de Silverstone auquel Norris a participé avec une foule nombreuse et il a décrit le partage de l’expérience avec les fans comme un “plaisir”.

« Quatrième est toujours un très bon résultat pour nous, donc ce n’est pas comme si j’étais vraiment ennuyé », a-t-il ajouté.

«Je suis juste ennuyé de ne pas avoir eu l’occasion de me battre et de faire un bon spectacle et au moins d’avoir des combats et des courses.

« Cela a toujours été un week-end amusant, ce fut un plaisir de retrouver tous les fans, et cela a été beaucoup plus agréable à cause de cela, et cela signifie beaucoup plus en tant que pilote. Incroyable – j’ai hâte de revenir l’année prochaine et de tenter une autre chance.