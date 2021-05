Je suis fait pour t’aimer ⋆ .

Pendant une heure censée lever le voile sur certains des plus grands mystères, Legacies Saison 3 Episode 12 était un peu partout.

Il a excellé dans certains domaines, a stagné dans d’autres et a complètement échoué à certains égards.

Sérieusement, c’est un pas en avant et deux en arrière avec ce spectacle, et ça commence à me râler les nerfs.

Si vous regardez Legacies en ligne, vous savez que le retour de Landon était trop facile, et les fanatiques de Legacies attendent depuis que l’autre chaussure tombe.

Le fait qu’il soit révélé comme le mec en os était anti-climactique parce que les fans l’appellent depuis des semaines.

Lorsque vous essayez de réaliser une narration véritablement excitante, vous devez examiner l’intrigue à la recherche de coïncidences.

Prenez note, écrivains de Legacies.

La seule bonne chose à tirer de cette intrigue est que nous pourrions enfin avoir le vrai Landon de retour au pays des vivants, permettant à Hope de passer à l’étape suivante de sa vie.

Avec le nombre de personnes que sa famille a réussi à croiser au fil des ans, on pourrait penser qu’elle aurait pu sentir qu’il y avait quelque chose de douteux à propos de Cleo dès le départ.

Ma meilleure théorie ici était que Cleo était un visage du passé de Mikaelson, de retour pour se venger de quelque chose que les Originaux avaient fait il y a des années.

Là encore, ces histoires ont été battues à mort dans la franchise, donc, heureusement, cet aspect semblait plus frais que d’habitude.

Cleo être enfermée dans l’ascendant était une surprise car elle suintait de chaleur partout où elle allait, me faisant croire qu’elle était l’une des bonnes.

Oui, elle pourrait encore être l’un des gentils, mais elle va devoir affronter une bataille difficile pour avoir à nouveau une sorte de pouvoir dans l’école.

Hope a du mal à faire confiance aux gens qui la doublent, et disons simplement que Cleo devrait être heureuse Hope n’est pas encore un Tribrid à part entière, sinon elle aurait perdu Mikaelson.

Quant à savoir où ce scénario laisse Hope et Landon, je ne sais pas. Ils sont probablement tous deux marqués à cause de ce qui s’est passé dans le passé, et même la supposée itération régulière du personnage semble un peu gênante.

Il cache un secret profond et sombre, et nous devons obtenir des réponses solides avant que je ne me désintéresse pour de bon. La bande-annonce de Legacies Saison 3 Episode 13 ne m’a pas vraiment donné la tranquillité d’esprit, les choses se dérouleront bien.

Au lieu de cela, il semble que Hope essaie toujours de faire se lever le vrai Landon Kirby, et c’est malheureux.

Pouvons-nous tous convenir que la série doit passer de Landon et de l’intrigue malivore?

La façon dont l’histoire se déroule, c’est comme si nous étions dans la dernière ligne droite d’une série qui fait de son mieux pour éviter de répondre aux questions jusqu’à la fin de la série.

Cela ne me dérange pas que Landon reste dans les parages, mais donnez au moins à l’acteur du matériel moins répétitif avec lequel travailler.

Ces acteurs sont très talentueux, mais ils doivent être mis au défi dans le matériel qui leur est donné.

Au moins avec le retour du Nécromancien, il y avait en fait un développement du personnage. À ce jour, il a été un méchant unidimensionnel, échangeant régulièrement les bons aspects contre des blagues bon marché.

Oh, il y avait des blagues bon marché, mais le Nécromancien se tuant pour sauver Alaric a prouvé que l’histoire qu’il racontait était juste.

Le Nécromancien avait épuisé son accueil il y a des siècles, mais il y avait encore beaucoup à aimer chez Ted, même s’il serait toujours étroitement lié à son côté pervers.

Il y avait une chaleur dans cette itération du personnage, et nous ne pouvons pas oublier comment il a aidé Josie à réaliser qu’il y avait plus dans la vie que d’être anti-Finch.

Josie et Finch ont eu suffisamment de drames relationnels au cours de leur peu de temps ensemble pour durer toute une vie, mais c’est risible si vous croyez qu’ils pourront s’inscrire à l’école et laisser le passé derrière eux.

Finch n’oubliera pas les mauvaises choses que Lizzie a faites pour obtenir des réponses sur son passé. Plutôt que de se précipiter quand les choses se compliquent, Lizzie aurait dû être là pour soutenir sa sœur ou ses amis.

Ethan voulait mourir pour devenir un super-héros était absurde. C’était un autre scénario prévisible qui semblait être une façon horrible d’utiliser le fait que Leo Howard est maintenant une série régulière.

Si Legacies ne peut pas faire entrer ces personnages dans l’univers, ils ne devraient pas être des habitués de la série.

Ethan est l’un des meilleurs personnages de la série, mais c’était comme si tout le bien qu’il avait fait avec MG avait été effacé parce qu’il voulait devenir un vampire.

Était-il égoïste? Oui.

MG a déjà laissé son équipe de ripper sortir pour jouer, et quelque chose me dit qu’Ethan éteindrait son humanité en un rien de temps.

Pouvez-vous imaginer ces deux-là lors d’une virée criminelle à Mystic Falls? À moins qu’ils ne restent vraiment séparés, cela pourrait arriver.

«J’étais fait pour t’aimer» était un épisode ho-hum. La série rechape la même eau à bien des égards, ce qui rend difficile de se soucier de ce qui va suivre.

Qu’avez-vous pensé de cette révélation de Cleo?

Avez-vous été surpris?

Selon vous, qui mourra ensuite?

Frappez les commentaires.

Attrapez de nouveaux épisodes des jeudis Legacies à 9 / 8c.

