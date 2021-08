Je suis fatigué d’avoir raison tout le temps – RedState ⋆ .

Comme les lecteurs réguliers de RedState le savent très bien, nous avons travaillé avec diligence au cours des 18 derniers mois environ pour fournir des informations précises et complètes sur le coronavirus de Wuhan, sur l’intégrité des élections, sur Hunter Biden et sur la corruption au sein de notre gouvernement – ​​et comme Par conséquent, nous avons été confrontés aux conséquences de BigTech lorsque leurs « vérificateurs de faits » compromis (des propagandistes a/k/a) ont estimé que nous nous rapprochions un peu trop de la vérité. Lorsque cela se produit, notre trafic est limité, les revenus sont réduits et notre réputation en souffre car ils nous ont qualifiés de « peu fiables ».

Étant donné qu’une grande partie de notre trafic provient des liens vers les réseaux sociaux, nous sommes obligés d’anticiper les sujets qui pourraient inciter les vérificateurs de faits à faire appel aux singes volants et au ban-hammer et à nous préparer à nous battre avec des imbéciles indifférents au cours de la sort de la pièce « offensive ». Chez RedState VIP, nous avons la liberté d’approfondir ces sujets sans craindre d’encourir la colère de Fasc-book, mais cela réduit la portée de ces informations critiques et, plus important encore, nous ne devrions pas nous attendre à publier des articles contenant des informations scientifiques précises. ou une discussion honnête des théories derrière un paywall. (Rappel : chaque abonnement VIP augmente notre capacité à ignorer complètement Big Tech ; abonnez-vous avec le code HOUNSELL pour bénéficier d’une remise.)

Au cours des derniers mois, j’ai écrit abondamment et librement ici à RedState sur la science COVID-19, y compris des rapports sur la viabilité de la théorie des fuites de laboratoire, uniquement parce qu’elle est maintenant jugée acceptable par BigTech. Avant mai, de telles publications auraient presque certainement été giflées avec une vérification des faits sur Facebook même si aucune information crédible (seulement la parole du gouvernement chinois et des chercheurs intéressés financièrement) n’existait à l’époque ou n’existe maintenant, prouvant définitivement que le virus venait de n’importe où à l’extérieur. l’Institut de virologie de Wuhan.

Je suppose que nous sommes censés être reconnaissants pour cela.

Mais nous ne nous sommes pas trompés lorsque nous avons publié nos histoires l’année dernière. Nous avons publié des articles sur une théorie qui est maintenant considérée par notre propre gouvernement comme au moins aussi plausible que le transfert zoonotique – et qui a été considérée par au moins quelques virologues éminents à l’époque comme méritant d’être examinée. Nous avions raison, mais à ce jour, Facebook exploite sa ruche de désinformation, surveillée par des « vérificateurs des faits », en toute impunité. Leur objectif déclaré d’empêcher la propagation de la désinformation a été aggravé par le blocage et la suppression subséquente des informations factuelles et des rapports. Pourquoi, me demanderez-vous ? Eh bien, cela pourrait avoir quelque chose à voir avec le fait que les personnes mêmes qui pourraient être responsables du développement de ce virus ont été incluses dans la réfutation du potentiel de leur responsabilité. Vous vous souvenez de Peter Daszak ? Le président d’EcoHealth Alliance qui a acheminé de l’argent et des informations sur la recherche à l’Institut de virologie de Wuhan ? L’homme qui faisait partie de l’équipe de l’OMS chargée d’enquêter sur les origines du virus ? Il était un vérificateur des faits sur Facebook.

Alors que la plupart des gens seraient heureux d’avoir raison tout le temps, je ne le suis pas. En fait, j’en ai marre.

« Mais, Scott ! N’es-tu pas content d’avoir été justifié ?

Je viens d’écrire à ce sujet le 15 juillet :

Bien qu’il soit certainement encourageant de voir que l’histoire peut enfin être racontée, il est frustrant que seuls certains membres approuvés de la classe des médias soient autorisés à la raconter. Notre rapport sur ces informations a été clair et factuel dès le premier jour. Nous avons trouvé nos informations par erreur, et maintenant les médias poursuivent nos reportages, agissant comme s’il s’agissait d’informations inédites et de rupture.

Depuis le début de la pandémie, les reportages exclusifs de RedState ont couvert les sujets concernant le laboratoire de Wuhan, le Dr Shi Zhengli et les fausses déclarations catégoriques de Fauci qu’il a faites lors d’une audience au Sénat. Soudainement, après que le sénateur Rand Paul a essuyé le sol avec Anthony Fauci lors d’une audience au Sénat en mai, conduisant à un nouvel examen de la théorie des fuites de laboratoire, nous avons pu en parler.

Pourtant, bien que nous ayons soudainement été autorisés à écrire à ce sujet sans être sonnés, nous étions toujours étiquetés comme des théoriciens du complot et des extrémistes. Il s’avère que nous avions raison sur notre rapport sur le potentiel d’une théorie de fuite de laboratoire. Nous avions raison à propos de notre reportage sur le financement du NIH du laboratoire de Wuhan. Nous avions raison sur la liturgie des conflits d’intérêts de Peter Daszak. Nous avons eu raison de remettre en question la capacité du Dr Shi Zhengli à être honnête sur les origines du virus. Nous avons eu raison de remettre en question le manque de science derrière la théorie des retombées zoonotiques. Encore une fois, super, mais à quelle fin ?

Plus récemment, nos rapports remettant en cause l’exhaustivité et la véracité du rapport de l’OMS sur les origines du virus se sont à nouveau avérés vrais. RedState a-t-il été extrait de l’un des articles de MSM revendiquant une certaine nuance de «journalisme» en rapportant à bout de souffle ce que nous savions déjà être vrai? Nos informations montraient-elles que l’équipe de l’OMS était guidée et n’avait accès qu’à ce que le PCC avait approuvé, n’était-ce pas ? Non, ce n’était pas le cas. Le récent rapport de WaPo était-il de nouvelles informations qui n’avaient pas été signalées auparavant ? Non, mais cela ne les a pas empêchés de le signaler tel qu’il était. Comme Bonchie l’a déclaré dans son article jeudi :

Il semble désormais certain que les Chinois ont exercé une influence indue sur l’OMS pour tenter de se soustraire à la responsabilité du déclenchement de la pandémie de COVID-19. Leur extrême défensive à propos de la théorie des fuites de laboratoire, y compris leurs tentatives de dissimulation, ne devrait que leur faire gagner plus de soupçons. Il y a beaucoup trop de preuves indiquant que l’Institut de virologie de Wuhan est le lieu d’origine le plus probable.

Vendredi, il a été annoncé que la Chine avait déclaré qu’elle ne coopérait plus avec l’OMS dans aucune enquête sur les origines du COVID. Accepter cela reviendrait à suggérer qu’ils ont été coopératifs à un moment donné. Nous savons que cela est extrêmement inexact.

Extrait de la pièce de Bonchie aujourd’hui :

Honnêtement, rien ne se perd ici. La Chine est un État totalitaire dirigé par des fous génocidaires enragés, dont le « président » Xi Jinping. Ils n’allaient jamais coopérer à une véritable enquête. Au lieu de cela, leur motivation pour s’impliquer était d’utiliser leur influence pour aider à dissimuler ce que les preuves disent qu’ils ont fait.

À ce stade, il n’y a essentiellement aucune preuve que le virus a commencé dans la nature et il y a de plus en plus de preuves circonstancielles qu’il provient de l’Institut de virologie de Wuhan.

Ici, nous rapportons ces informations depuis des mois alors que WaPo publiait simultanément de la désinformation, mais les gens les traitent toujours avec respect et se réfèrent à RedState comme à un « blog conservateur ».

Est-ce à dire que nous allons enfin être perçus comme crédibles ?

Bien sûr que non. Des articles de source unique et anonyme sont imprimés tout le temps par les perdants menteurs du MSM, mais les vérificateurs des faits sont silencieux à ce sujet. Aussi bon qu’il soit d’avoir raison tout le temps, il est certainement frustrant qu’il n’y ait pas le respect qui devrait accompagner le bilan de mes reportages, ainsi que ceux de mes collègues de RedState. J’en ai marre d’avoir raison et d’avoir encore un shill partial et incompétent dans une agence de « vérification des faits » aléatoire pouvant, en l’absence de toute preuve ou donnée, décider unilatéralement que ce que nous disons n’est pas vrai, nous empêchant ainsi de participer dans le débat public sur le sujet que nous choisissons de couvrir.

J’en ai marre d’avoir raison et d’être en même temps exclu de discuter d’un sujet. Je préfère ne pas avoir raison du tout. Au moins alors je pourrais justifier leur stupidité.