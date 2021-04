Je suis fatigué des plaintes relatives à l’égalité de rémunération ⋆ .

Star des Golden State Warriors Vert Draymond s’est lancé dans une diatribe contre les athlètes féminines «se plaignant» du jeu égal, arguant qu’elles ne faisaient pas suffisamment d’efforts dans leur lutte pour l’équité.

Green a fait ces commentaires en parlant avec le journaliste de NBC Sports Bay Area Kerith Burke, ciblant spécifiquement les joueurs de la WNBA et leur campagne en cours pour l’égalité de rémunération.

Journaliste sportif KRON4 Kylen Mills s’est rendu sur Twitter pour partager un extrait de l’interview – marquant le capitaine de l’équipe nationale de football féminine des États-Unis Megan Rapinoe, et la star de New York Liberty Layshia Clarendon – qui ont tous deux fait pression pour l’équité salariale dans leurs ligues respectives:

«Je suis vraiment fatigué de les voir se plaindre du manque de salaire, car ils se rendent un mauvais service en se plaignant simplement.

Selon NBC Sports, le salaire moyen de la WNBA est légèrement inférieur à 100000 $, ce qui en fait environ 1,5% du salaire moyen de la NBA, qui dépasse 7 millions de dollars.

«J’ai vu récemment tant de plaintes de femmes parlant de l’écart salarial entre ce que nous fabriquons et ce qu’elles font», a commencé Green. «Et je sens d’où ils viennent. Je sais ce que j’ai mis là-dedans, pour être génial. Ils ont mis le même temps que celui que nous avons mis. Donc, je comprends ce qu’ils disent.

Bien qu’il comprenne pourquoi les athlètes voudraient un salaire égal pour un travail égal, Green est toujours «vraiment fatigué de les voir se plaindre du manque de rémunération parce qu’ils se rendent un mauvais service en se plaignant simplement.

Les joueurs de la WNBA ont fait bien plus que «se plaindre» en matière de lutte pour l’égalité salariale. L’année dernière, en février 2020, les stars de la WNBA Oiseau Sue et Diana Taurasi a conclu un accord révolutionnaire avec la ligue, qui permettrait aux joueurs de gagner jusqu’à 100 000 $ pour participer à un camp d’entraînement d’un an aux États-Unis avant les Jeux olympiques.

Bird et Taurasi voulaient créer plus d’opportunités pour les joueurs de la WNBA pendant la saison hivernale dans le but d’inspirer un élan pour les Jeux olympiques.

Joueurs WNBA, y compris Bird et Nneka Ogwumikem, a également négocié un nouveau contrat qui permet désormais aux meilleurs joueurs de la ligue de recevoir plus du triple de leur salaire. Alors que Bird se battait pour l’égalité de rémunération dans son sport, sa fiancée Rapinoe s’est fait la championne de l’équité dans la fédération américaine de football.

Clairement conscient de la lutte inlassable pour l’égalité de rémunération dans le monde du sport, Burke a souligné que les athlètes féminines vont bien au-delà de la simple plainte, mais Green a suggéré qu’elles ne visaient tout simplement pas assez haut.

«Ils ne présentent pas les mesures qu’ils peuvent prendre pour changer cela», a-t-il soutenu. «Donc, cela se présente comme une plainte. Parce que les gens qui peuvent le changer, ils vont simplement continuer à dire: «Eh bien, les revenus ne sont pas là. Les revenus ne sont pas là. Donc, si vous n’apportez pas de revenus, nous ne pouvons pas augmenter votre salaire. Ils continueront à utiliser ça.

Après avoir blâmé les athlètes féminines pour ne pas avoir fait suffisamment de travail supplémentaire pour simplement obtenir un salaire équitable pour leur travail acharné, Green a ensuite attribué la responsabilité aux entreprises de prétendre «soutenir les femmes», tout en utilisant simplement le féminisme comme stratégie de marketing.

«Et tout le monde l’utilise à son avantage», a-t-il déclaré à propos des entreprises et des corporations. «Pourtant, ces femmes n’utilisent pas ces personnes qui disent ces choses à leur avantage. Donc, alors, cela devient juste une plainte qui tombe dans l’oreille d’un sourd parce qu’ils vont utiliser la même excuse.

«Comme je l’ai dit sur Twitter, nous connaissons l’histoire de James Lebron. Nous l’avons entendu un million de fois. Pensez-vous que ces histoires n’aident pas à établir un lien entre un fan et la compréhension de ce joueur? C’est le cas », a poursuivi Green. «Mais personne n’investit l’argent dans le marketing des femmes. Donc, aussi géniale que soit Diana Taurasi, vous ne connaissez pas son histoire parce que ces entreprises n’investissent pas dans le marketing des femmes.

Lorsque Green a fait des commentaires similaires sur Twitter, Bird ne s’est pas totalement opposé, notant que «les choses que vous dites sont les choses EXACTES pour lesquelles nous nous battons», mais a souligné alors qu’il «réglait le problème», son blâme était déplacé.

👋🏼 @ Money23Green lisez votre «fil» (@Jack help! 😜) Les choses que vous dites sont les choses EXACTES pour lesquelles nous nous battons. Nous ne demandons pas d’argent NBA, nous signalons l’écart pour souligner le manque d’investissement et de couverture. Vous avez le bon problème, vous venez de taguer le mauvais ppl https://t.co/H5wc706BfE – Sue Bird (@ S10Bird) 29 mars 2021

Bird a ensuite retweeté un article expliquant les efforts exacts déployés par les athlètes féminines pour se connecter avec les entreprises et les fans, car Green affirmait que les entreprises n’investissaient pas dans les femmes en raison de leur incapacité à s’engager et à raconter leurs histoires.

«Les athlètes féminines sont PLUS convaincantes et plus engageantes en ligne. Qui crée / consomme le plus de médias sociaux? FEMMES Qui domine les dépenses de consommation? LES FEMMES Qui ont eu tout le pouvoir institutionnel? » a écrit entrepreneur et investisseur Internet Alexis Ohanian dans le post retweeté. «HOMMES Soutenir les athlètes féminines est déjà quasi religieux.»

