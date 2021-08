“Je suis fier de ce que j’ai accompli cette saison”

29/08/2021 à 14:51 CEST

.

L’Equatorien Richard Carapaz (Ineos), retraité de la Vuelta samedi dernier lors de la quatorzième étape, a déclaré avoir terminé la manche espagnole “totalement vide”, mais le champion olympique en route et troisième classé du Tour a affirmé qu’il se sentait “fier de ce qui a été réalisé cette saison.”

“Quería apoyar al equipo en La Vuelta. Hice las etapas que pude y lo di todo, pero lamentablemente sufrí mucho el calor y terminé completamente vacío”, dijo el ciclista carchense, quien ya no estuvo en la salida de la decimoquinta etapa en Navalmoral de la plante.

Carapaz, deuxième de la Vuelta 2020, est reparti serein et désireux de renouveler ses illusions en vue de la saison 2022.

“Maintenant, je vais récupérer et étudier les nouveaux objectifs. Je suis très fier de ce que j’ai accompli cette saison. Je vais travailler dur pour m’appuyer sur cela et continuer à avancer, et je m’efforcerai d’avoir plus de succès”, a-t-il conclu. Richard Carapaz.