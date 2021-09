“Je suis fier de ce que nous construisons”

27/09/2021 à 14:07 CEST

Fernando Alonso il se sent de plus en plus attaché à son équipe et à la Formule 1, à laquelle il revient après deux ans d’absence. Le coureur asturien a terminé sixième du GP de Russie, même si sans les dernières minutes de chaos lorsque la pluie s’est intensifiée, il aurait même été en lice pour le podium.

Il n’a pas eu de chance, encore une fois. Mais la course de Sotchi, avec des dépassements spectaculaires dont Verstappen, a laissé Alonso avec les meilleures sensations: “Je pense que c’était notre meilleure course de la saison”, a-t-il apprécié, soulignant les progrès remarquables qu’Alpine a réalisés depuis le début du parcours à Bahreïn, se classant cinquième meilleure équipe de la grille, avec 19 points au-dessus d’AlphaTauri.

Alonso est très optimiste pour 2022 et le changement de règle : “Je suis très fier des progrès et de ce que nous construisons, une équipe très forte et j’ai hâte à l’année prochaine. J’espère que le package sera compétitif à l’usine, mais l’équipe de compétition est prête à se battre” , a prévenu à Sotchi.

Ferdinand a souligné que lors de week-ends difficiles comme Monza, ils ont pu marquer des points et sur des circuits plus favorables, ils ont réussi à terminer plus haut que leur part en fonction de la hiérarchie de la grille, menée par Mercedes et Red Bull. “Je pense que l’équipe se porte bien. optimiser les choses. Certains week-ends, nous semblons un peu moins compétitifs, comme à Monza, mais nous avons réussi à placer les deux voitures dans les points, d’autres week-ends comme Zandvoort ou ici à Sotchi, nous étions sixième. En Russie, nous aurions même pu être sixième. le podium, donc il y a quelque chose que nous faisons bien le week-end, surtout le dimanche pour marquer autant de points parfois sans la meilleure voiture », a-t-il suggéré.