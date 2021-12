Je suis fier de Kyrie Irving

« Vous avez beaucoup de partisans Kyrie », a déclaré Stockton aux animateurs de podcasts sceptiques sur les vaccins, Chad Fisher et Tony Farmer. « Tous ne peuvent pas vous atteindre, et vous ne pouvez pas tous les atteindre, mais il y a une majorité qui est assise là et qui tire pour vous. Ils ne sont tout simplement pas aussi audacieux que lui. Je suis fier de lui en tant qu’individu pour prendre ce genre de risque individuel et être aussi audacieux pour ce que vous pensez être juste.

Source : Stefan Bondy @ New York Daily News

Kristian Winfield @Krisplashed

Timeout, Nets: Kevin Huerter vient de quitter James Harden avec un pas de côté 3 pour en faire un match 73-62 en faveur des Hawks. Atlanta a une multitude d’armes offensives et elles tirent toutes ce soir. Une autre nuit, les Nets manquent Kyrie Irving et Joe Harris au sol. – 21h07

Stefan Bondy @SBondyNYDN

Qui dit non ?

Philly obtient : Kristaps Porzingis et CJ McCollum

Dallas obtient : Kyrie Irving

Les filets obtiennent : Danny Green, Jalen Brunson et Jusuf Nurkic

Portland obtient : Ben Simmons – 19h36

Ajayi Browne @ajayibrowne

Choses à rechercher dans le jeu Nets vs Hawks :

▪️Brooklyn est à égalité au 3e rang pour la MEILLEURE cote défensive de la ligue.

▪️Atlanta est 2e de la ligue pour la meilleure note offensive.

▪️Kyrie Irving et Joe Harris sont absents. – 18h59

Stefan Bondy @SBondyNYDN

Le meneur de jeu anti-vax John Stockton apporte son soutien à Kyrie Irving.

Stockton explique également pourquoi il est catégoriquement contre le vaccin.

nydailynews.com/sports/basketb… – 17h20

Zach Lowe @ZachLowe_NBA

Podcast Lowe Post : Coup d’envoi de la saison commerciale de la NBA avec @Bobby Marks : bruit des Pacers, Sabonis/Turner, Simmons, Kyrie, des gars faciles à obtenir sur les équipes de reconstruction, les remèdes des Lakers, bien plus encore :

Apple : apple.co/3EM1Jkz

Spotify : spoti.fi/3EM1Ix1 – 17h16

Jordan Schultz @Schultz_Report

Bien qu’il ne soit pas clair si Kyrie Irving jouera cette saison, il y a au moins cette nouvelle positive d’une source de la ligue : « Il s’est maintenu en forme et pourrait probablement jouer plus de 30 minutes assez rapidement. Il se fait tirer dessus, court et fait tout ce dont il a besoin. » – 16h26

Zach Lowe @ZachLowe_NBA

Podcast Lowe Post : C’est presque la saison des échanges, + @Bobby Marks nous aide à préparer : les intentions d’Indiana ; intérêt pour leurs centres; Kyrie + Simmons ; bouleversement des blazers; remèdes des Lakers ; objectifs sur la reconstruction des équipes, plus :

Apple : apple.co/3EM1Jkz

Spotify : spoti.fi/3EM1Ix1 – 12h22

Alex Schiffer @Alex__Schiffer

L’édition de décembre du mailbag des Nets est en ligne. Sur Kyrie Irving, Steve Nash, Blake Griffin et plus : theathletic.com/3008521/2021/1… – 9h57

Kevin Chouinard @KLChouinard

Rapport sur les blessures des filets pour demain en ATL :

Kessler Edwards (G League – aller-retour) – OUT

Joe Harris (chirurgie de la cheville gauche) – OUT

Day’Ron Sharpe (affectation de la Ligue G) – OUT

Kyrie Irving – SORTIE – 17h27

Alex Schiffer @Alex__Schiffer

Essayons à nouveau : Day’Ron Sharpe et Kessler Edwards sont avec Long Island pour le match de demain à Atlanta. Kyrie Irving et Joe Harris sont sortis. Kevin Durant et LaMarcus Aldridge sont de retour. – 17h03

Anthony Puccio @APOOCH

Assez remarquable, les Nets sont en 1ère malgré l’absence de Kyrie Irving + un James Harden inconstant.

Montre à quel point Kevin Durant a été bon cette année. – 9h10

Dave Early @DavidEarly

« Non, c’est mon jeu avant d’arriver ici. J’ai toujours fait des trucs comme ça. Bien sûr tu vois [Kyrie], tu lui poses des questions, mais j’ai toujours eu ça. C’est vraiment mon jeu. Je fais ça depuis que je suis bébé pour de vrai.

On a demandé à #Nets Cam Thomas s’il avait capté quelques mouvements de Kyrie pic.twitter.com/IRzsjIQFdj – 23h09

Kristian Winfield @Krisplashed

Cam Thomas n’est pas et ne sera jamais Kyrie Irving, mais il frappe beaucoup de coups de même degré de difficulté élevé, comme des sauteurs à mi-distance, des flotteurs dans la circulation et des tirs à mi-distance. – 21h59

Jonathan Feigen @Jonathan_Feigen

Et pour un spectacle à la mi-temps, John Wall et Kyrie Irving s’affronteront en tête-à-tête.

Peut être pas. – 21h17

Ajayi Browne @ajayibrowne

Choses à rechercher dans le jeu Nets vs. Rockets :

▪️James Harden n’a en moyenne que 23 PPG sur un impressionnant 60 % de tirs contre les Rockets depuis son départ.

▪️Houston a inscrit 119 PPG au cours de sa séquence de 6 victoires consécutives.

▪️Kevin Durant, Kyrie Irving, Joe Harris et LaMarcus Aldridge sont absents. – 19h30

Alex Schiffer @Alex__Schiffer

Les filets annoncent qu’ils reposent Kevin Durant et LaMarcus Aldridge ce soir à Houston. Voilà pour Durant qui a joué 48 minutes comme il l’a pensé hier soir. Joe Harris et Kyrie Irving restent absents. Day’Ron Sharpe et Kessler Edwards sont à Long Island. – 13h38

Quinton Mayo @RealQuintonMayo

Kyrie Irving sur IG : pic.twitter.com/RdTZq32meR – 11h29

John Stockton prépare maintenant des passes décisives pour Kyrie Irving et des anti-vaxxers. Tout en visant les fabricants de vaccins pour «criminels en série» et les mandats de «ségrégation», Stockton a applaudi la position d’Irving contre le jab et a supplié le meneur des Nets de «tenir bon». Les commentaires faisaient partie de l’interview du Hall of Famer avec le podcast DNP-CD Sports, qui sera publié lundi via Hot Pie Media. -via New York Daily News / 11 décembre 2021

Stockton, 59 ans, le leader de l’assistance de tous les temps de la NBA, était auparavant apparu dans un documentaire sur le complot de vaccins tout en citant ses «recherches importantes» sur COVID-19. Sur le podcast, Stockton a déclaré que les médecins colportaient sans le savoir un vaccin dangereux en raison de recherches frauduleuses menées par des sociétés pharmaceutiques. -via New York Daily News / 11 décembre 2021

Stockton a déclaré qu’il aurait «fait confiance aux médecins» et aurait pris le vaccin au début de sa carrière de joueur, mais qu’il aurait résisté une fois qu’il serait devenu plus établi et plus éduqué. « Il n’y a aucune chance que je risque cela pour jouer », a déclaré Stockton. «J’espère que d’autres gars se joindront à nous. Et nous nous bloquons tous les bras. Et aucun de nous ne joue. -via New York Daily News / 11 décembre 2021