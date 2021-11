11/07/2021 à 10:42 CET

.

La puissance destructrice des coups du boxeur Saúl « Canelo » Álvarez lui a permis ce samedi de devenir le premier Mexicain à réaliser l’unification des titres en étant le nouveau « roi » des super-moyens après avoir battu l’Américain par KO technique en onzième tour Plante de Caleb.

« Je suis fier d’entrer dans l’histoire et je la dédie au Mexique et à tous les fans qui m’ont apporté leur soutien », a-t-il déclaré. Allvarez juste après la conclusion du combat de 12 rounds qui s’est déroulé au MGM Grand Arena de Las Vegas, avec une foule bondée et un soutien massif au champion unifié.

Avec un barrage destructeur de coups de poing dans les dernières minutes d’un combat difficile, lvarez, 31 ans, a ajouté un autre exploit à sa liste débordante de succès en boxe, qui lui a également laissé une bourse de 40 millions de dollars. 10 $ garantis pour Plante.

La superstar mexicaine livre pour livre est le champion incontesté des super-moyens du monde avec les quatre titres majeurs en sa possession.

Allvarez est devenu le premier champion du monde à quatre ceintures de 168 livres dans l’histoire de la boxe et a laissé sa marque à 57-1-2, 39 KO, après avoir ajouté le titre de la Fédération internationale de boxe (IBF) qui a eu lieu de Plante, 29 ans.

Le champion mexicain a rejoint le titre à ceux qu’il détenait déjà du World Boxing Council (WBC), de l’Association mondiale (WBA) et de l’Organisation mondiale (WBO) et ce grâce à une performance tactique constante qui a abouti à une démonstration de sa vantardise. pouvoir de finir à Plante invaincu auparavant (21-1, 12 KO).

« Cela signifie beaucoup pour moi, pour l’histoire du Mexique, d’être un champion incontesté », a souligné Alvarez. « Mon respect pour Plante de Caleb. C’est un combattant très difficile avec beaucoup d’habileté. »

Allvarez a souligné l’attitude de Plante de vouloir continuer dans le combat malgré la punition qu’il avait reçue et a reconnu que cela le rend grand en tant que professionnel et boxeur.

« Nous sommes des hommes au final. Je voulais continuer. Nous avons eu une belle bagarre aujourd’hui », a-t-il déclaré. Allvarez, qui avait dominé les six premiers tours, a ensuite abandonné les trois suivants, mais au dixième, il est ressorti avec sa meilleure puissance de boxe et de frappe qui a finalement défini son triomphe historique.

Plante, qui a obtenu le meilleur sac de sa carrière, a été emmené au centre médical de l’Université du Nevada à Las Vegas pour observation, selon un porte-parole de la société promouvant le combat.

Lorsque l’arbitre du concours, Russell Mora, a décidé de l’arrêter 35 minutes dans le onzième tour après la deuxième chute à la toile qu’il a subie Plante, les trois juges du combat avaient Alvarez sur les cartes avec des scores de 96-94, 98-92 et 97-93, respectivement.

« Cela me rendait les choses un peu difficiles, mais mon entraîneur Tourbillon (Reynoso) m’a dit: « Continuons avec le plan de match des deux derniers tours qu’il nous reste », a-t-il expliqué Allvarez. « Et à la fin, je l’ai attrapé. C’était la façon dont cela devait se terminer. Il était déjà blessé et je suis allé le tuer. »

Quant à l’avenir de Allvarez, le combattant mexicain a déclaré qu’il était temps de se reposer afin de voir quel pourrait être le programme pour l’année prochaine.

En attendant, il n’est pas si clair où il va Plante après la première défaite de sa carrière. A remporté le titre avec une victoire par décision controversée sur le Vénézuélien José Uzcategui en janvier 2019 et l’a défendu à trois reprises.

Le combat avec Allvarez c’était un saut qualitatif dans la compétition qu’il avait eu jusqu’à présent. Ça s’est bien passé au début du combat, mais à la fin, Allvarez Il l’a dépassé et maintenant il doit repenser son avenir.