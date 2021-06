“Je suis fier qu’ils me considèrent comme candidat au Ballon d’Or”

19/06/2021 à 19:01 CEST

Au milieu de terrain belge Kévin de Bruyne, que dans ses 45 premières minutes du Eurocoupe est devenu le déclencheur du retour de la Belgique sur le Danemark (1-2), il aime que son nom sonne comme candidat au Ballon d’Or, mais il prétend que c’est hors de son contrôle et qu’il ne peut que se consacrer à bien jouer au football.

“Je n’ai aucun contrôle dessus. J’essaie d’être le meilleur joueur possible. Alors, J’ai beaucoup de chance de ne pas avoir à choisir, il y a de très bons joueurs. Je suis fier que les gens me considèrent comme l’un des gagnants potentiels du Ballon del Oro. Cela signifie que je suis parmi les meilleurs joueurs du monde et c’est pour cela que j’ai travaillé toute ma vie », a déclaré De Bruyne lors d’une conférence de presse ce samedi.

Le capitaine de Manchester City, qui a donné une brillante assistance en 1-1 contre le Danemark avant de marquer la victoire 1-2, a été élu meilleur joueur de la saison en “Premier” et a été finaliste de la Ligue des Champions.

De Bruyne a souri lorsque ce samedi au rallye belge de Tubize, près de Bruxelles, on lui a demandé comment il pouvait penser si vite, et il a répondu du mieux qu’il pouvait.

“Je ne sais pas, je n’en ai aucune idée. À l’entraînement, j’essaie de reconnaître les situations le plus rapidement possible. Mieux vous savez où se trouvent vos coéquipiers et vos adversaires, plus vous avez d’options », a-t-il déclaré.

Concernant sa performance face aux Danois, De Bruyne, 29 ans, a expliqué qu’il s’était limité à remplir sa mission.

“j’ai fait mon travail“, a déclaré le milieu de terrain de Manchester City, qui a expliqué qu’il avait l’intention de ” donner à l’équipe la confiance et une bonne circulation du ballon et l’équipe a répondu “.

OBJECTIF : GAGNER LA COUPE D’EURO

“Je n’ai jamais douté de ma qualité ou de celle de mon équipe. Je sais que les rivaux sont bons“mais” la chose la plus importante, c’est nous. Si nous jouons bien, si nous faisons notre travail, nous avons une chance de gagner”, a-t-il ajouté.

Les sept belges ont indiqué que l’objectif de l’équipe dirigée par Roberto Martínez est d’aller le plus loin possible, avec l’idée de remporter le Championnat d’Europe.

“Autant que nous le pouvons. C’est difficile à dire. Cela dépend de qui nous sommes contre. Le but est de gagner », a déclaré De Bruyne, qui a souligné qu’« un tournoi se décide en quelques instants. Nous le savons en tant que joueurs. Tout doit être parfait“.

BEAUCOUP DE FAVORIS, L’ITALIE LE MEILLEUR

Lorsqu’on lui a demandé quelles équipes il considérait comme favorites pour remporter le tournoi, De Bruyne a déclaré que les “grandes équipes” avaient toutes des options.

« Il y a au moins huit équipes qui peuvent remporter ce championnat. Ça ne va pas être facile », a déclaré le joueur de City, ajoutant que « si je devais en choisir un, L’Italie a été la plus spectaculaire jusqu’à présent», après avoir gagné avec solvabilité contre la Turquie (0-3) et contre la Suisse (3-0).

EMPLACEMENT AVEC DANGER

Pour la Belgique, qualifiée pour les huitièmes de finale, un match nul contre la Finlande lundi à Saint-Pétersbourg suffit pour être premier du groupe B.

Alors que Roberto Martínez a avancé, De Bruyne sera dans le onze de départ, comme le capitaine de la Belgique, Danger édénique, qui vient après deux années marquées par les blessures et dans cette Eurocup, il n’a pour l’instant joué que quelques minutes en fin de seconde période pour se mettre au diapason.

Avec Hazard sur le terrain, jouant légèrement devant De Bruyne, l’homme de City a déclaré qu’il retarderait probablement quelque peu sa position par rapport au rôle de “faux neuf” qu’il a joué lors de la victoire contre le Danemark.

“Cela dépend du rival. Je jouerais un peu plus loin, ce serait la chose logique à faire (…) Tout dépend de ce que voit l’entraîneur à l’époque mais oui, je le vois définitivement comme une possibilité”, a-t-il conclu.