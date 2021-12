Le chanteur est arrivé troisième de la série 2021 (Photo: ITV/REX)

Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! La star Frankie Bridge a parlé de son séjour au camp, admettant qu’elle et les autres concurrents « ont vraiment eu du mal » à certains points.

La star du samedi a trouvé les « hauts » et les « bas » de la vie de camp difficiles sur le chemin de la troisième place de la série.

Frankie est revenue sur son passage au château de Gwrych dans le nord du Pays de Galles lors d’une interview avec OK !.

« C’était vraiment difficile », a déclaré Frankie. «J’ai été choqué de voir à quel point les hauts étaient hauts et à quel point les bas étaient bas et à quelle vitesse vous passez de l’un à l’autre.

«C’était une lutte, mais c’était une lutte pour tout le monde. Donc, la façon dont j’ai réussi c’était en parlant parce que beaucoup d’entre nous ressentaient la même chose. Tout le monde était si gentil là-bas et nous nous sommes vraiment souciés les uns des autres.

Le joueur de 32 ans a ajouté: « C’était vraiment émouvant. J’étais juste désespéré de les voir au moment où je suis rentré à la maison. Les garçons étaient adorables, ils m’ont fait un gros câlin, tout comme Wayne. C’était tout ce que j’avais imaginé tout le temps que j’étais là-bas.

Frankie a atteint la finale plus tôt ce mois-ci (Photo : Kieron McCarron/ITV/REX/Shutterstock)

Frankie est arrivé troisième de la série 2021, manquer la couronne à Danny Miller, ce qui signifie qu’elle, Danny et Simon Gregson ont passé le plus de temps loin de leurs proches.

Elle a récemment admis que le temps passé au château de Gwrych ne l’avait pas rendue plus courageuse, malgré le fait qu’elle avait été envahie par des insectes et piégée dans une boîte en verre pleine de serpents.

La femme de 32 ans a parlé de ses expériences dans l’émission (Photo: Kieron McCarron/ITV/REX)

Il y a eu beaucoup de moments dégoûtants qu’elle a dû endurer aussi, comme lorsqu’elle bu des œufs fermentés et de l’anus de porc et a supplié les patrons d’ITV de laver ses sous-vêtements car ils puaient les tripes de poisson‘.

Apparaissant récemment sur Loose Women, la star a admis: « Mon fils m’a demandé combien de fois je me suis lavé, parce qu’il voulait être sûr que j’étais assez propre pour être à la maison! »

Elle a également révélé qu’elle manquait tellement à ses fils quand elle était dans le château que ils ont supplié leur père star du football de ne pas voter pour Frankie alors elle serait expulsée du château et devrait rentrer tôt.

