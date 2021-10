« Je suis frustré, j’aurais aimé égaler Seve »

10/10/2021 à 21:23 CEST

Jon Rahm, numéro un mondial, a déclaré ce dimanche qu’il repartait « frustré » de l’Open de golf d’Espagne organisé au Villa de Madrid Country Club parce qu’il avait des « attentes » sur la correspondance avec Severiano Ballesteros.

Le golfeur basque, double vainqueur de l’Open d’Espagne en 2018 et 2019, aspirait à réitérer ces deux triomphes cette année égaler le légendaire Severiano Ballest avec trois titreseros, qui a réussi à monter sur la plus haute marche du podium en 1981, 1985 et 1995.

Alourdi par la piètre performance qu’il a eue le troisième jour, dans lequel il a terminé six coups derrière la direction de Rafa Cabrera Bello, Rahm a essayé de réduire cette différence le dernier jour, mais un « bogey » dans le trou 2 a stoppé ses attentes.

« Je n’en ai pas mis »

« Aujourd’hui, j’ai bien joué mais je n’en ai pas marqué. Je suis frustré car je ne me souviens pas d’un dernier tour au cours duquel j’ai laissé autant de tirs à moins d’un pied du trou.. Quand tu vois que tu es sur la bonne voie et que les choses ne s’arrangent pas, ça te frustre », a déclaré Rahm, qui reil a appris que « avec la façon dont » le tournoi a commencé, les attentes étaient plus élevées.

« Mes propres attentes et celles de beaucoup de gens étaient de gagner, mais cela n’a pas été mon année ici, bien que cela l’ait été pour d’autres choses.. La chance du golf est que si vous êtes en bonne santé chaque semaine, vous pouvez à nouveau concourir. Maintenant c’est Valderrama, qui est un domaine que j’aime beaucoup, même si on ne peut pas s’y cacher et il faut obtenir des résultats », a-t-il avoué.

Le golfeur basque, au centre de tous les regards de cet Open d’Espagne, Il était le joueur le plus applaudi par les supporters madrilènes, qui l’a encouragé à chaque trou.

« La seule chose qui manquait était Manolo el del Bombo »

« Cela me donne l’impression qu’il y avait plus de monde il y a deux ans parce qu’il n’y avait pas de limite et je pense que si ce n’était pas limité, il y en aurait deux fois plus maintenant. S’il y a quelque chose que nous pouvons dire sur le public espagnol, c’est c’est que j’ai seulement besoin de voir Manolo celui avec le battage médiatique. Même des coups irréguliers les applaudissent », a-t-il déclaré.

« Cela attire mon attention car il y a des moments où je laisse le ballon à sept mètres et ils m’applaudissent aussi quand, par exemple, aux États-Unis, ils ne le font que s’ils restent à côté du trou », a-t-il déclaré.

Le golfeur basque, double vainqueur de l’Open d’Espagne en 2018 et 2019, Il aspirait à répéter ces triomphes pour égaler le légendaire Severiano Ballesteros avec trois titres, qui a réussi à monter sur la plus haute marche du podium en 1981, 1985 et 1995.

« J’aurais aimé égaler Seve dans ce domaine et dans ce tournoi qui est spécial. Je me sens très aimé et que les gens m’applaudissent j’aime beaucoup ça », a-t-il conclu.