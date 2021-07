“Je suis gay et je suis champion olympique”

26/07/2021

Le à 23:16 CEST

Paula B. Navarro

L’anglais Tom Daley et Matty Lee, Ils ont décroché la médaille d’or ce lundi au tremplin synchronisé de dix mètres des sauts des Jeux Olympiques de Tokyo, réussissant à se placer au-dessus des actuels champions du monde. Cao Yuan et CHen Aisen.

Daley et Lee ont pris le commandement de la finale du quatrième saut et se accroché l’or avec un score de 471.81 pour les 470,58 des champions actuels. Depuis 2000, La Chine et le Japon se sont partagé l’or dans ce mode.

C’est la première médaille d’or olympique de Daley, 27 années, à ses quatrièmes Jeux Olympiques. English est l’un des athlètes les plus populaires au Royaume-Uni pour sa carrière sportive et son soutien à la communauté LGTBI. L’homme de 27 ans a rendu public son homosexualité en 2013 et lors de la conférence de presse après la victoire, il a ému avec son discours : “Je suis fier de dire que je suis gay et que je suis champion olympique. Quand j’étais plus jeune, je pensais que je n’obtiendrais rien pour être qui j’étais… Être champion olympique montre maintenant que l’on peut tout accomplir.”

« En ce qui concerne les athlètes, il y a plus d’athlètes ouvertement homosexuels à ces Jeux que lors des Jeux précédents. Je suis sorti du placard en 2013 et quand j’étais plus jeune, je me suis toujours senti seul, l’autre, celui qui ne rentrait pas”, a-t-il expliqué avant d’envoyer un message : “J’espère que tout jeune LGBT pourra voir que peu importe à quel point vous vous sentez seul en ce moment, vous n’êtes pas seul. Vous pouvez obtenir n’importe quoi“.