« Je suis heureux au Barça d’avoir le travail de mes rêves »

24/11/2021 à 08:00 CET

Audie Norris (Jackson, Missipi, 1960) il se sent heureux de faire à nouveau partie du Barça, 28 ans après avoir quitté le club, à son grand regret alors. Après un certain temps aux États-Unis, ‘Atomic Dog’ a toujours été clair sur son retour, bien que près de 10 ans se soient écoulés jusqu’à ce que Joan Laporta, en arrivant à la présidence, ait clairement indiqué qu’il devait retourner dans le club qu’il aime.

Audie, tu as l’air super heureuse. Vous vivez un moment très spécial ?

Je me sens plus heureux que jamais. Je suis une personne heureuse, heureuse, mais maintenant un peu plus parce que je sens que je suis rentrée chez moi au Barça. Je suis ici maintenant en train de faire ce que je voulais faire à mon retour à Barcelone, il y a presque 10 ans. C’est mon travail de rêve.

Cela vous étonne-t-il de voir comment les gens se souviennent si affectueusement de vous ?

Cette affection que j’ai toujours eue depuis mon retour. Maintenant, je le fais en représentant le club. Pour moi, c’est très spécial parce que les gens que je rencontre maintenant, pour eux, c’est quelque chose de très excitant, car ils ne pourraient jamais me saluer en personne, de près. Quand je leur parle, les gens pleurent même. Je suis aussi excité.

Avez-vous imaginé une telle chose?

Quand je jouais, je me battais pour le club, mais à l’arrière, je ressens un sentiment totalement différent, en tant que membre de l’entité.

Vous avez toujours voulu retourner au Barça & mldr;

J’ai toujours dit que quand je serais à la retraite et que mes enfants seraient indépendants, je retournerais à Barcelone. Je pensais le faire avec mon ex-famille, mais les choses changent et je suis revenu seul. J’ai divorcé un jeudi, et vendredi je prenais l’avion pour Barcelone pour recommencer ici et quitter les États-Unis pour toujours.

Amour au club

Pourquoi étiez-vous si clair que vous vouliez revenir?

J’ai passé une bonne partie de ma carrière à Barcelone et je suis tout de suite tombé amoureux du club et de la ville. Tout d’abord, pour mes coéquipiers, puisque nous sommes toujours de très bons amis, Epi, Solozábal, Esteller, Galilea & mldr; et la ville et la façon de vivre, j’ai adoré. C’est très différent des États-Unis. Quand j’ai pris ma retraite et que je suis retourné aux États-Unis pour y vivre, la vie me manquait. C’est bizarre, mais je ne me sens pas bien en Amérique, je me sens plus attaché ici. L’arrivée à Barcelone a changé ma vie, totalement. Les gens me demandent si les États-Unis me manquent et je dis non.

Audie Norris, avec d’anciens collègues comme Epi, Flores ou Galilea, et avec qui elle est toujours amie

| TWITTER

Maintenant, le Barça est différent de votre époque en tant que joueur, n’est-ce pas ?

Oui. C’est très différent. La ville est encore mieux, mais quand je suis arrivé ici, il y a eu une crise il y a 10 ans, mais je ne l’ai pas vécue comme ça. Le club était vraiment différent. Je suis venu avec la mentalité du Barça de mon époque, mais à l’époque, le club était le même, mais le conseil d’administration et les personnes qui dirigeaient la section étaient totalement différents

Dans quel sens?

Il n’y avait pas le même environnement auquel j’étais habitué. Ce que je fais maintenant, je l’ai proposé au Conseil précédent, mais ils n’arrêtaient pas de dire qu’ils cherchaient quelque chose de spécial pour moi. Je leur ai dit ce que je pouvais apporter au club et ils n’ont rien fait.

Laporta lui a ouvert la porte

Avec Jan Laporta, tout a changé ?

J’ai toujours eu une très bonne relation avec Jan. Je me souviens que lorsque je l’ai rencontré, au Centenaire du Barça, ils m’ont invité et avec le président nous avons tout de suite eu une bonne connexion. Lorsque la candidature a été présentée, il m’a dit que s’il gagnait, il aiderait le club.

Quand il a gagné, votre sourire est devenu encore plus grand & mldr;

Bien sûr, c’était le rêve qu’il avait en tête, travailler pour le club.

Pensez-vous que c’est une bonne initiative pour les légendes de la section de se rapprocher des fans ?

C’est nécessaire pour le club. Nous avons toujours nos propres fans. Tous les fans ont grandi avec nous et ils aiment nous avoir autour. La NBA prend toujours soin de ses anciens joueurs, profitant de leur image pour se connecter avec le public. Cela peut aussi aider à l’image du club et faire en sorte que les anciens joueurs se sentent appréciés. Laporta a compris ce concept dès le début et veut le faire.

Audi, avec la penya du Barça de Lyon lors de sa récente visite à l’ASVEL Villeurbanne avec le Barça

| TWITTER

Et vous voyagez aussi beaucoup avec le & mldr;

Oui, dans d’autres pays j’ai aussi mes propres fans ! (des rires). Quand je vais avec l’équipe, comme au Maccabi, ils se souviennent de moi comme si c’était aujourd’hui. Les gens me connaissent partout & mldr; J’adore interagir avec les fans. Je pense que tous les anciens joueurs devraient avoir cette expérience, aller avec les clubs. Dans certains pays, les supporters du Barça ne nous ont jamais vus de près. A l’hôtel, je rencontre les peñas et je vois qu’ils paniquent.

Bonheur au club

Vous avez ramené le bonheur au club, ce qui lui manquait & mldr;

J’aime. Je veux que les fans apprécient les anciens joueurs et je pense que nous devrions en intégrer davantage car je ne peux pas être partout. Peñas appelle le club pour me demander ma présence, mais je ne vais pas partout !

Mais étiez-vous déjà allé aux Peñas avant de rejoindre le Barça ?

Oui, je l’ai fait, mais tout seul, sans le soutien du club. Et je ne l’ai jamais compris. J’ai parlé avec Bertomeu, avec Joan Bladé, mais il n’y avait aucun sentiment. Je ne sais pas pourquoi ils n’ont pas accepté mon souhait d’aider le club. Je n’ai jamais rien eu contre personne. J’étais même à différents événements avec Sandro Rosell comme président et il ne m’a même pas dit bonjour. Je faisais partie de ce club et je ne comprenais pas qu’ils ne me saluaient pas. Je n’ai jamais connu la raison même si j’ai demandé. J’étais un peu triste car ce n’était pas le club que je connaissais. Triste à ce sujet, surtout.

Le club connaît-il maintenant un environnement différent ?

Complètement. Plus gai, plus proche, on voit qu’il y a du souci pour les gens. Avant, il y avait une « sensation » très froide. Non seulement je l’ai dit, mais d’autres collègues. Maintenant, je suis excité par tout, je vais aussi loin que je vais & mldr; comme un rookie !

Audie Norris veut que les fans de Palau fassent des légendes de la section comme lui la leur

| JAVI FERRANDIZ

Désormais, le Barça a même sa propre section dans la boutique du club & mldr;

C’est quelque chose qui aurait dû être fait bien avant. Mais le moment est venu et c’est très bien. Ce serait même bien d’avoir une section sur les légendes, car il y a beaucoup de gens qui me demandent où ils peuvent acheter ma chemise.

Bon travail de Saras

Comment voyez-vous l’équipe Jasikevicius ?

C’est une équipe qui doit travailler pour en arriver là et Saras fait du très bon travail, l’équipe croit en lui, malgré les problèmes de blessures, mais ça arrive. Maintenant, d’autres joueurs ont l’opportunité d’avancer comme Laprovittola ou Jokubaitis, que j’adore.

Et les pivots ?

Quels pivots ? Le Barça a des avant-toits hauts ! (Rires)

Il semble que Sanli entre déjà dans la dynamique d’équipe & mldr;

Sanli n’est pas un centre typique, comme ceux de mon époque. C’est un pivot qui regarde plus vers le panier, puisqu’il tire très bien. Je pense qu’il cherche sa place dans l’équipe, car il commet beaucoup de fautes au début, et il manque de rythme de jeu. Il faut être un peu patient avec lui, car il sait jouer.

Brandon Davies est plus dans ton style, non ?

Il fait des choses très similaires à ce que j’ai fait. Je pense que j’avais un meilleur équilibre en faisant les mouvements dans la peinture, Brandon je pense que parfois il le fait trop vite et n’a pas d’équilibre, mais c’est un grand centre, je l’aime beaucoup. Ces dernières années, c’est lui qui me ressemble le plus, hahahaha.

Proche des joueurs

Parlez-vous aux joueurs, vous demandent-ils des conseils ?

Eh bien, j’ai parlé avec Mirotic et quelques autres. Je le vois beaucoup mieux que l’an dernier, ce qui était assez difficile pour lui. Sa confiance est très élevée et il joue très bien. La négociation de votre contrat ne vous concerne pas du tout.

Pensiez-vous à son arrivée qu’il triompherait au Barça ?

A vrai dire, j’avais des doutes au début car il venait de Madrid et ce club est complètement différent. Mais il s’est tout de suite adapté au jeu du Barça.

Ne seriez-vous pas allé jouer pour Madrid ?

Madrid, avant d’arriver au Barça, était ma première préférence, je dois le dire parce que c’était comme ça. Cela ne s’est pas produit parce qu’ils ne voulaient pas payer 10 000 $ de plus sur mon contrat. J’étais à Benetton, et Madrid devait atteindre les 200 000 dollars et Mendoza ne voulait pas. Après ma deuxième année en Italie, le Barça m’a appelé et ma vie a complètement changé.

Vous pourriez donc être de Madrid & mldr ;.

Je t’explique quelque chose. À mon retour à Barcelone, j’ai eu l’occasion de passer un week-end avec Florentino car ma femme est très proche de la femme de son fils. J’ai expliqué à Florentino ma situation en tant que joueur du Barça. Et il m’a dit qu’il me chercherait un travail au club s’il le voulait, mais mon image est trop du Barça. Tu ne peux pas rejoindre Madrid, m’a-t-il dit.

Souhaitez-vous voir votre chemise accrochée aux Palaos ?

Quel joueur ne voudrait pas ? Bien sûr! Mais ce n’est pas dans ma main & mldr;