“Je suis heureux d’être à nouveau avec l’équipe nationale”

31/05/2021 à 05:50 CEST

Efe

Lionel Messi, capitaine de l’équipe nationale argentine et de Barcelone, n’a pas caché son joie d’habiller à nouveau l’albiceleste pour le double tour de qualification En route pour la Coupe du monde 2022 au Qatar puis la Coupe de l’America.

«Je suis heureux d’être ici avec tous les garçons, c’est une situation étrange, différente, avec laquelle nous devons vivre. Nous ne pouvons pas avoir une coexistence normale, petit à petit nous nous réunissons, travaillons et préparons les jeux d’élimination “Messi a déclaré dans une interview publiée sur le site officiel de l’Association argentine de football (AFA).

“Nous essayons de suivre toutes les recommandations qu’ils nous disent, lors du dernier match des séries éliminatoires que nous avons eu, c’était un peu similaire. Cela a empiré un peu à cause de la situation dans le pays, qui est malheureusement pire, nous passons un mauvais moment, beaucoup infectés. Essayer de nous accommoder et de collaborer avec ce qu’ils nous disent de tout bien faire », a déclaré la référence Albiceleste sur la prise en charge de la pandémie de coronavirus.

En se référant à la Copa América, où l’équipe nationale argentine cherchera un titre refusé depuis 1993, Messi a déclaré: “Je suis très excité, avec beaucoup d’envie de bien faire les choses. Lors de la dernière Copa América, nous avons laissé une bonne image, mais nous ne pouvons pas rester avec cela. Nous voulons continuer à grandir, les derniers matchs de qualification ont été très bons. , malheureusement, cela s’est produit pendant longtemps et nous n’avons pas pu nous remettre ensemble. Nous devons essayer d’y revenir le plus rapidement possible et continuer à grandir. “

“C’est toujours spécial avec l’équipe nationale, nous voulons gagner, c’est le but. Les garçons et les plus âgés ont beaucoup de désir. Je pense qu’il y a un groupe très uni, avec une très large base qui a travaillé depuis que Scaloni a commencé, avec des garçons qui sont incorporés. Nous formons un très bon groupe et c’est la chose importanteCe sera un groupe très fort pour les défis à venir », a conclu Messi.