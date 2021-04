“Je suis heureux d’être revenu à la compétition plus de deux ans plus tard”

10/04/2021 à 00:29 CEST

Le grand protagoniste sportif de l’époque au niveau européen était sans aucun doute Pau Gasol, qui n’avait plus disputé de match depuis le 10 février 2019 avec les Bucks et a marqué neuf points à son retour au FC Barcelone près de 20 ans après son départ pour la NBA.

«Je suis heureux d’être revenu à la course après plus de deux ans et en général avec de bons sentiments.. J’ai encore un peu à faire, mais c’est normal. C’est une étape importante et de continuer à travailler avec enthousiasme et enthousiasme pour faire mieux lors du prochain match et continuer à prendre plus de rythme », a déclaré le Catalan.

“Les collègues sont également ravisIls ont confiance en ma présence, en ma capacité de décision et j’espère pouvoir prendre la meilleure décision possible. C’est ce que nous faisons à l’entraînement depuis un mois & rdquor;, a poursuivi un Pau excité.

Ce n’est pas loin d’un lit de roses pour Sant Boi. «Après si longtemps, j’ai essayé de profiter du moment de la première seconde à la dernière. Derrière il y a beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de doutes et de nombreux “ bâtons ”. Et puis j’ai voulu concourir, ce que je pense avoir fait, a souligné le double champion NBA.

“Chaque joueur doit contribuer et ce sera important dans ce qui le touche. Je serai disponible pour Saras et l’équipe technique pour apporter ce que je peux. toujours compris que je ne serai pas le joueur décisif que j’ai été pour une grande partie de ma carrière », a reconnu le Catalan.

Concernant sa performance, a admis que parfois “les jambes étaient un peu lourdes et je manquais d’étincelle, mais j’ai enduré et j’ai pu faire des choses qui me plaisent. Maintenant, pour continuer à travailler pour faire mieux, faire moins d’erreurs et être plus raffiné & rdquor;.

Pau Gasol ‘redebutó’ avec un bon pied au Barça

| VALENTÍ ENRICH

Pau est sorti pour s’échauffer avec un maillot qui pouvait lire “ Kobe 24 ” en mémoire de son ami décédé dans un accident d’hélicoptère et soulignant qu’il l’a «toujours présent»; et aussi «sa femme, sa fille et toute sa famille».

Saras et le classique

Bien qu’il ait souligné que tout dépendra de la façon dont il se remettra du jeu, Sarunas Jasikevicius a indiqué que si tout se passe bien “la chose normale serait que Pau puisse jouer demain contre Madrid& rdquor;.

“Après quelques séances d’entraînement, ça finit par être un peu plus chargé que les autres. J’aime cette façon de faire, aller très au jour le jour et ne pas trop réfléchir. Maintenant, nous avons un peu de temps pour qu’il puisse s’entraîner, il peut jouer et nous aller comme des robots. nous plaisantons parfois lorsque les mégaoctets sont épuisés, le téléphone s’éteint », a ajouté le Lituanien.