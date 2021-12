Après son retour à la course après son grave accident de voiture, Tiger Woods était très proche de la victoire dimanche avec son fils dans le Championnat PNC, joué au parcours de golf Ritz Carlton à Orlando, en Floride.

Woods et son fils signé 11 birdies consécutifs pour terminer le tournoi avec un total de -25, deux coups derrière Équipe John Daly, qu’il a remporté avec -27. Cela n’a pas empêché les bons sentiments ressentis par Tiger à son retour.

« Je suis heureux et reconnaissant de pouvoir faire cela »a-t-il déclaré à la télévision NBC. « J’ai toujours ma propre jambe, que j’étais sur le point de perdre, et il répond. Je suis très fatigué, je n’y suis pas habitué », a déclaré Woods. « Cela aura été ma quatrième ou cinquième ronde de golf jouée cette année. Je suis épuisé. C’était bien d’avoir le chariot », a-t-il ajouté.

Woods a déclaré que lui et son fils s’étaient fixés comme objectif avant le tournoi de jouer deux tours sans boguey, ce qu’ils ont accompli. « Nous avions l’impression que nous devions faire des birdies à chaque trou dans la seconde moitié du tour pour avoir une chance. C’est devenu intéressant et un peu serré vers la fin et c’était amusant » dit Tigre.

Le quinze grands vainqueurs a déclaré cette semaine qu’il avait encore « un long chemin à parcourir » avant de pouvoir revenir au golf de haut niveau, même occasionnellement. Cela ne coïncide pas avec l’avis de Matt Kuchar, qui le voit déjà prêt à revenir. « Je ne suis pas à ce niveau. Je ne peux pas rivaliser avec ces gars en ce moment. »Bois noté.

Cependant, Tiger s’est retrouvé très satisfait du fait qu’il ait pu jouer le tournoi. « Il y a quelques semaines, nous ne savions pas si je le ferais ou non, mais nous y sommes. »dit Woods. « Et nous avons passé un bon moment », a-t-il célébré.

Bien que Woods ait souligné que son plus grand désir serait de pouvoir mener une vie normale avec son fils. « J’aimerais pouvoir marcher dans les rues avec lui et être à ses côtés tout le temps, comme l’année dernière. Je fais ce que je peux« Il a ajouté. Bien sûr, il a prévenu que sa séquence de compétitions restait la même que d’habitude. C’est ce que j’ai fait toute ma vie », a-t-il déclaré.

Woods a déclaré que ces deux jours lui avaient donné une meilleure idée de ce qu’il pouvait faire, mais a noté qu’il avait remarqué que bon nombre de ses tirs étaient trop courts. « J’ai du travail devant moi », a-t-il conclu.