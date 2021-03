«Je suis heureux et satisfait de Jordi Alba. Continue comme ça « 

30/03/2021

L’entraîneur de football espagnol, Luis Enrique Martinez, a averti hier que les trois points contre le Kosovo ne peuvent pas être tenus pour acquis avant de jouer le jeu car «un rival qui prend des risques & rdquor; et que «cela compliquera nos vies». De même, il a positivement apprécié le retour de Jordi Alba en équipe nationale et dont, après le bon match qu’il a joué contre la Géorgie, espère «qu’il continuera à proposer sa meilleure version».

«Demain, je m’attends à un adversaire difficile. Le Kosovo est une équipe qui pousse haut, de manière intense, audacieuse et courageuse & mldr; Ils commencent le jeu par derrière, ils veulent jouer. J’aime que les équipes prennent des risques, mais cela va nous compliquer la vie car il y a des joueurs au milieu du terrain qui créent et ont des conditions », a déclaré Luis Enrique pour éviter la confiance et ne pas répéter les mêmes erreurs que contre la Grèce à Grenade ( 1- un).

Louange à Jordi Alba

Luis Enrique a été interrogé sur le retour de Jordi Alba en équipe nationale. L’équipe du FC Barcelone n’a pas participé au premier match, mais il l’a fait dans le second, jouant les 90 minutes et ayant un impact sur le match. «Il était dans la ligne du Barça, décisif en phase offensive, comme presque toujours, et attentif en défense, notamment dans les transitions grâce à sa rapidité. Il a offert l’une de ses meilleures versions. Je suis heureux et satisfait. Continuez comme ça & rdquor ;.

L’entraîneur, ancien joueur et ancien entraîneur du Barça, a également évoqué Pedri, qui contre la Géorgie a subi un tacle dur: «Cela s’est bien terminé, mais l’action était très dangereuse, mais cela l’a attrapé le pied en l’air. Vous n’avez aucun problème & rdquor;.

J’ai glissé ça Gérard Moreno, Villarreal avant, pJe détesterais avoir des minutes contre le Kosovo après n’avoir pas joué contre la Grèce ou la Géorgie. « Il a eu deux résonances, l’une dans son club et l’autre en équipe nationale, mais nous avons décidé de manière intelligente que le joueur, jusqu’à ce qu’il n’ait aucun malaise, ne jouerait pas. Il s’est bien entraîné ces derniers jours et s’il est en forme, la chose logique est qu’il est sur la liste.