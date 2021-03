Je suis ici pour les gigantesques modules de caméra ridicules du Huawei P50

Pour environ 1200 $, Sony vous vendra son appareil photo compact RX100 VII – la dernière entrée bien évaluée de sa populaire série RX100, qui utilise des capteurs d’image de 1 pouce. On considère que la série a produit certains des meilleurs points-photos de niveau passionné, et j’ai même utilisé le RX100 original pour couvrir les lancements de produits et les salons professionnels en 2013.

Dans quelques mois, Huawei se préparera peut-être à vendre un téléphone contenant jusqu’à deux capteurs de la même taille. Les dernières fuites du fiable Steve Hemmerstoffer (aka OnLeaks) suggère qu’un capteur de 1 pouce pourrait être sur les cartes du P50, potentiellement la série IMX800 de Sony. Compte tenu de la taille du module indiqué dans les rendus CAO joints, il est même possible que deux de ces capteurs puissent être utilisés – probablement pour les caméras larges et ultra-larges – donnant potentiellement à Huawei un avantage majeur par rapport aux caméras de téléphone phares actuelles. Des capteurs plus grands capturent plus de lumière, et plus de lumière signifie de meilleures photos.

Bien que la comparaison entre le P50 et le RX100 ne soit pas tout à fait juste ou précise – l’un d’entre eux est un appareil photo dédié, après tout – la juxtaposition souligne le rythme vertigineux des progrès de la technologie des appareils photo des smartphones. Et alors que le monde commence à s’ouvrir à nouveau, j’ai hâte de mettre la main sur ce téléphone et cette matrice de caméras – même si le manque de services Google signifie que je ne pourrais probablement jamais l’utiliser comme appareil principal.