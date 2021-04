14/04/2021

Le 15/04/2021 à 00:24 CEST

Il l’a fait. La quatrième fois, c’était le charme. Pep Guardiola sera en demi-finale de la Ligue des champions avec son projet à Manchester. Il a joué. L’entraîneur de Santpedor n’a pas pu contenir son bonheur lors d’une conférence de presse bien qu’il ait réduit l’euphorie pour le classement.

«Je suis incroyablement heureux pour ce club, pour ce président et pour les fans, tout le monde. C’est la deuxième fois que Manchester City atteint les demi-finales alors ce n’est pas de l’histoire dans le clubMais nous avons commencé à le construire, a déclaré Pep après le match à Dortmund. «Je suis incroyablement heureux d’être en demi-finale, d’être l’une des quatre meilleures équipes d’Europe, d’être contre des équipes grandes et fortes et nous essaierons de jouer de la meilleure façon possible contre elles.

A propos du jeu, Guardiola était extrêmement satisfait du jeu affiché par ses élèves. “Nous avons été brillants, sauf pendant les dix premières minutes où le Borussia Dortmund a très bien joué.”

Pep Guardiola au Signal Iduna Park

| .

Les champions décident

Pep a défini la concurrence comme «injuste»; car les saisons semblaient un échec après l’élimination en Europe. “Vous jouez onze mois pour la Premier League et les autres compétitions mais ils qualifient cela d’échec et c’est injuste”, a commenté l’entraîneur du Santpedor qui a également donné son avis sur le penalty. «Nous avons été laissés de côté pour quelques mains contre Tottenham. Aujourd’hui, c’était une peine & rdquor;, il a condamné.