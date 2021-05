“Je suis là pour vous à tout moment”, Silvia Pinal répond au cas de Frida Sofía – El Sol de México

Après plusieurs jours sans avoir exprimé de commentaires sur les accusations d’abus sexuels de la chanteuse Frida Sofía contre son grand-père Enrique Guzmán, sa grand-mère, l’actrice Silvia Pinal, a publié hier un communiqué dans lequel elle la soutient et a affirmé ne pas être indifférente à ce qui se passe. dans le sein de votre famille.

“Comme toujours, je suis reconnaissant de l’inquiétude et de l’intérêt qu’ils manifestent de bonne foi pour moi, du moment actuel de confusion, d’incertitude et de malentendus qui ont été créés par une culture médiatique qui n’est pas toujours véridique, cela mérite que je m’exprime à cet égard », a déclaré la première actrice dans un communiqué publié aux médias par Gustavo de Anda, coordinateur de la communication sociale de l’ANDA.

Dans le texte qui a été partagé sur les réseaux sociaux, Pinal fait référence à son émission Femme, cas de la vie réelle, dans laquelle, «dans l’espoir toujours d’aider des femmes vulnérables, j’ai exposé à plusieurs reprises des histoires vraies à la télévision qui m’ont serré le cœur. Ces critiques déchirantes ont encore sensibilisé ma condition de mère, des problèmes qui s’avèrent être très durs et difficiles dans notre société et qui ne sont à l’abri d’aucune famille mexicaine, je ne suis pas indifférent à ce qui se passe au sein de ma famille. Frida, votre grand-mère vous aime intensément et nous avons besoin les uns des autres », a-t-elle déclaré dans le communiqué.

Elle a déclaré avoir prêté attention à tout ce qui a été rendu public depuis que Frida a offert une interview au journaliste Gustavo Adolfo Infante où elle a avoué qu’elle avait été victime de harcèlement et d’attouchements de la part d’Enrique Guzmán lorsqu’elle était enfant.

«Avec les années d’expérience et l’amour que j’ai pour la vie, j’ai suivi vos paroles ponctuellement, donnez-moi l’opportunité de vous serrer dans mes bras et de vous montrer que je suis là pour vous à tout moment, résolvons cela ensemble et loin du les médias comme nous l’avons toujours fait, c’est nous par unité et respect ».

Enfin, il a demandé aux médias de “respecter ce moment difficile que je vis en tant que matriarche de cette famille, ma seule intention est de rechercher dans la proposition, le dialogue et la responsabilité, le lien qui est nécessaire pour résoudre tout type de désaccord”, conclut-il.

