Je suis la raison numéro un derrière le combat undercard de Tommy Fury, révèle Jake Paul alors qu’il confirme qu’il prévoit d’affronter Brit à l’avenir

Jake Paul a déclaré à talkSPORT qu’il était l’homme qui avait le plus fait campagne pour que Tommy Fury soit sur son undercard.

La star de Love Island – frère de Tyson Fury – affrontera l’ami et partenaire d’entraînement de Jake, Anthony Taylor, le 29 août, avant que Paul lui-même ne combatte Tyron Woodley dans l’événement principal.

Jake Paul contre Tyron Woodley est prévu pour le 29 août

Tommy a été impliqué dans les médias sociaux avec le YouTuber 3-0 (3 KOs) devenu boxeur au cours des derniers mois.

Et il semble que Jake envisage sérieusement de régler cette querelle sur le ring.

“Je dirais que j’étais la personne numéro un pour l’avoir sur cette carte”, a-t-il déclaré à James Savundra de talkSPORT.

«Je le vois comme un adversaire potentiel à l’avenir.

Fury a maintenant une fiche de 6-0 (4 KO) en tant que boxeur professionnel

« Il doit passer par mon partenaire d’entraînement Anthony Taylor – je pense qu’il sous-estime fortement les compétences d’Anthony.

“Et je pense personnellement qu’Anthony va battre Tommy et bouleverser le monde entier.

«Mais je voulais voir si Tommy se mettrait à la hauteur, mettrait son argent là où est sa bouche.

“Parce qu’il dit qu’il veut me combattre, il dit qu’il veut faire de plus gros combats et s’impliquer sur le marché américain.

« Il est maintenant temps de briller, voyons de quoi vous êtes fait. »

Jake a éliminé Ben Askren lors de son dernier combat

Tommy est confirmé avoir signé un accord de deux combats avec le diffuseur américain Showtime – qui a signé Jake sur leur réseau plus tôt cette année.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’attendait à ce qu’ils se rencontrent ensuite, Fury a déclaré à talkSPORT: «C’est le plan. C’est pourquoi je m’entraîne si dur, c’est pourquoi je fais tout correctement.

« Si Dieu le veut, je passe mon test et si Dieu le veut, il passe son test.

“Nous pouvons le faire parce qu’il ne me met pas sur le undercard pour le bien de ma santé, c’est sûr.”