Le retour de Becky Lynch à la WWE a été une énorme injection pour l’entreprise, mais elle ne veut pas vous entendre l’appeler un talon.

L’homme est revenu à SummerSlam en remplacement de Sasha Banks à la dernière seconde et a remporté le titre féminin de SmackDown à Bianca Belair en 26 secondes.

Becky Lynch a repris là où elle s’était arrêtée avec un titre mondial

Lynch a pu remporter une victoire rapide après avoir offert une poignée de main à Belair et poussé le champion à remporter le Man-handle Slam pour la victoire.

S’adressant à NY Daily News, Lynch a déclaré qu’elle n’avait pas changé – elle est juste plus intelligente maintenant.

“Je viens juste de revenir et maintenant j’ai l’impression qu’il y a soudainement cette conversation que je ne fais pas les choses de la bonne façon, mais je ne sais pas ce que quiconque attend de moi”, a déclaré Lynch.

«Voulez-vous que je revienne jouer avec Bianca et lui donne plus de chance de donner l’impression qu’elle a une opportunité? Ou est-ce que je reviendrais, sachant que je n’avais pas fait ça depuis un moment, et serais-je intelligent à ce sujet et la prendrais-je à l’aveuglette ? Je viens de faire ce qu’une personne intelligente ferait.

Becky Lynch et Bianca Belair seront la querelle qui dominera SmackDown

« Si vous n’avez pas lutté depuis longtemps, alors vous avez élaboré des stratégies. Vous avez élaboré des stratégies parce que vous n’avez pas été sur le ring avec cette personne, alors vous allez faire quelque chose de différent. Vous allez les prendre au dépourvu.

« Et maintenant, tout à coup, je suis le méchant parce que je suis revenu encore mieux que jamais ? Je ne comprends pas vraiment ce discours sur le fait que je sois un talon. Je n’ai pas changé. Je suis juste devenu plus intelligent.

Belair a remporté un match des prétendants numéro un à SmackDown après SummerSlam et se dirige vers un rendez-vous avec Lynch à Extreme Rules le 26 septembre.

Becky Lynch et Sasha Banks pourraient-elles bientôt se refermer ?

Il a été supposé que Banks reviendrait dans les semaines à venir et que The Boss pourrait également se frayer un chemin dans la photo du titre.

Lynch n’est revenue à SummerSlam qu’après 15 mois d’absence de l’entreprise pour donner naissance à son premier enfant et à celui de Seth Rollins, Roux.

Il semble que les fans britanniques vont avoir un avant-goût de ce à quoi Lynch et Belair vont ressembler quand ils regarderont la paire s’affronter lors de la tournée britannique qui commence le week-end prochain à Newcastle et se déroule trois autres dates à Londres, Cardiff et Glasgow.