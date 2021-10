Tyson fureur il exultait après sa victoire hier matin avant Deontay Wilder ce qui lui a permis de conserver le titre de champion du monde des poids lourds du World Boxing Council (WBC) »Je suis le meilleur combattant de mon temps. J’ai toujours fait partie de ces gens qui pensent qu’on ne peut pas combattre d’anciens champions, donc je ne manque jamais de respect à aucun d’entre eux. Disons que je suis le meilleur du moment et que je ne peux battre que le meilleur de mon temps. Et c’est ce que je fais », a déclaré le combattant britannique lors d’une conférence de presse.

Fury a reconnu que « c’était un match très serré, qui aurait pu changer d’un côté à l’autre ». « Je n’ai jamais abandonné. Je me suis entraîné dur, j’ai tout donné et j’ai gagné. Je l’ai frappé avec un droit à la tempe … J’espère juste qu’il va bien. Je lui ai vraiment donné du fil à retordre ce soir », a-t-il ajouté.

Le champion a révélé qu’à la fin du combat, il y avait eu une querelle avec son rival. « Nous nous battons comme deux guerriers. Je suis allé lui serrer la main pour lui dire « bravo », et il a répondu « non, je ne vous respecte pas ». Alors j’ai dit ‘mais comment peux-tu dire que j’ai triché ? (Il l’accusait d’avoir alourdi ses gants lors du combat précédent) alors qu’au fond de son cœur il sait qu’il a été touché non ?’ Un mauvais perdant ou quoi ? Je me suis comporté en gentleman tout au long de ma carrière et c’est tout ce que je peux faire » se lamenter.

Concernant ses plans futurs, Fury a seulement dit que « on verra. Je vais prendre un repos bien mérité, avant de penser à me battre à nouveau. Je vais savourer ma victoire. Parce que c’est l’un de mes meilleurs« .

