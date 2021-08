“Je suis le meilleur, peu importe la couleur de la médaille”

in

Le gymnaste espagnol Ray Zapata, qui a remporté ce dimanche la médaille d’argent lors de la finale du saut d’obstacles des JO de Tokyo, a assuré qu’il “est le meilleur” quelle que soit la couleur finale de la médaille comme “tout le monde l’a vu”.

“Je suis le meilleur, point final. Tout le monde l’a vu. Je suis le meilleur et la couleur de la médaille n’a pas d’importance. Je le sais et je l’ai très clairement”, a déclaré la gymnaste espagnole.

En ce sens, Ray Zapata a déclaré qu’il ne comprenait pas les critères utilisés pour rompre l’égalité avec l’Israélien Artem Dolgopyat, qui a remporté la médaille d’or, grâce à la plus grande difficulté de départ de son exercice.

“J’ai beaucoup flippé, je ne savais pas que cette règle existait. Si j’ai moins de difficulté et qu’on a la même note finale, ça veut dire que j’ai mieux fait, que j’ai mieux fait l’exercice, donc je devrais C’est ce que j’ai toujours vu dans l’histoire de la gymnastique et je ne sais pas pourquoi ça n’a pas été comme ça”, a-t-il expliqué. Zapata.

Cependant, le gymnaste canarien n’a pas voulu entrer dans plus de polémique et a assuré qu’il préférait se concentrer sur le fait de profiter de la médaille remportée dans la capitale japonaise.

“Nous nous sommes plaints, nous avons regardé le règlement. Si j’étais devenu celui qui a quitté la piste, je n’aurais même pas obtenu le bronze, mais nous allons le laisser là, nous allons profiter de ça et c’est tout.” il a dit. Chaussure.

Une médaille d’argent qui Rayon Chaussure Il a souhaité partager, en plus de sa famille, des entraîneurs et avec tous ceux qui l’ont soutenu, avec ceux qui “ne lui faisaient pas confiance” pour pouvoir monter sur le podium olympique.

“Je remercie tout le monde de m’avoir supporté, de m’avoir soutenu et de m’avoir poussé à arriver ici et ceux qui n’ont pas fait confiance, merci aussi, car qu’ils le veuillent ou non, je n’y suis pas parvenu”, a conclu un exultant. Chaussure.