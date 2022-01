« Je suis mort » – Quand un premier ministre Mike Tyson a « confronté avec colère » Donald Trump à propos de coucher avec sa femme

Mike Tyson en 1988 était peut-être l’homme le plus effrayant de la planète.

Bien avant que Donald Trump ne soit président des États-Unis, il était un magnat des affaires sur le point de se faire éliminer par Iron Mike lui-même.

GETTY

Dans les premières années de sa carrière, Mike Tyson a souvent travaillé avec Donald Trump

Pour le contexte, à l’été 1988, Tyson avait 35-0, il était le plus jeune champion poids lourd de tous les temps (et l’est toujours) en plus d’être le champion poids lourd incontesté.

C’était un démolisseur de 21 ans. Il était également dans un mariage tumultueux avec l’actrice Robin Givens à la même époque.

Le couple s’est marié en 1988 et a divorcé un an plus tard avec Givens citant la violence conjugale résultant de la jalousie et du tempérament de Tyson.

Selon Tim O’Brien, auteur du livre TrumpNation, Tyson a confronté Trump après avoir entendu des rumeurs selon lesquelles il aurait eu une liaison avec Givens.

GETTY

Mike Tyson aurait été en colère lorsqu’il a affronté Donald Trump

« Puis-je vous demander, êtes-vous ****** ma femme ? » Tyson aurait demandé à Trump.

O’Brien a depuis cité les premiers mots de Trump après la réunion : « Maintenant, si je me figeais, je suis mort… tu n’aurais aucune chance. Voici le champion du monde des poids lourds, et c’est une solide pièce d’armure fu*****.

Trump n’a pas révélé ce qu’il a dit pour apaiser Tyson dans ce cas, mais ce que nous savons si rien n’est devenu violent et que Trump est bel et bien vivant pour raconter l’histoire.

Tyson et Trump avaient travaillé assez étroitement dans les années qui ont précédé ce point. Au cours de l’été de la même année, Tyson s’est battu dans un énorme combat avec Michael Spinks pour lequel Trump a offert 11 millions de dollars pour se présenter à l’Atlantic City Convention Hall près de son QG du New Jersey.

GETTY

Mike Tyson était au sommet du monde à la fin des années 1980 et Donald Trump gagnait de l’argent

Incroyablement, Trump est devenu président des États-Unis 28 ans plus tard et leur relation a dû rester solide car Tyson était l’un des noms les plus célèbres à soutenir Trump.

Tyson a déclaré dans une interview en 2016 avec The Daily Caller : « Cette merde ** est la vraie affaire. Écoutez : je suis une mère noire***** de la ville la plus pauvre du pays. J’ai traversé beaucoup de choses dans la vie.

« Et je le connais. Quand je le vois, il me serre la main et respecte ma famille. Aucun d’eux- Barack, qui que ce soit- personne d’autre ne fait ça. Ils vont être qui ils sont et me mépriser, ma famille.

« Alors je vote pour lui. Si je peux amener 200 000 personnes ou plus à voter pour lui, je le ferai. »

GETTY

Donald Trump a collaboré avec le promoteur de Mike Tyson, Don King