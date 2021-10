« Je suis numéro un dans le monde mais je suis toujours le même enfant Barrika »

10/12/2021

Le à 16h21 CEST

Jon Rahm Il affronte le deuxième tournoi consécutif en Espagne, l’Estrella Damm Andalucía Masters, qui débute ce jeudi au complexe Real Club Valderrama. Le Basque a été honnête sur ce que signifie être numéro un, jouer devant le public espagnol et comment la naissance de votre enfant a changé votre vision des choses

Après sa présence au Club de Campo Villa de Madrid, il est désormais c’est au tour de Valderrama, qu’il reconnaît comme « un terrain très difficile car toute faiblesse l’accentuera », a-t-il déclaré. lors de la réunion devant les médias. « J’ai eu la chance de bien jouer il y a deux ans et j’ai terminé deuxième, mais voyons si je peux faire mieux cette année et gagner & rdquor;, a-t-il commenté

« C’est un domaine que toute expérience vaut. Vous devez apprendre à y jouer, trouver la stratégie la plus confortable pour vous. Sergio en sait beaucoup sur ce domaine et je ne suis pas surpris qu’il ait gagné autant de fois & rdquor;, a-t-il déclaré. « Ici, il faut venir jouer au golf, s’adapter au terrain et frapper des coups très précis. Pour moi, le field le mérite et j’espère qu’un tournoi important du PGA Tour et de l’European Tour viendra bientôt & rdquor ;.

Frustré à Madrid

Barrika vient d’une performance décevante à l’Open de Madrid. « J’ai fini par être un peu frustré parce que je me souviens rarement d’avoir lancé autant de putts et de ne pas les obtenir.& mldr; au final, très content pour Rafa. Il n’a pas connu sa meilleure année mais obtenir le titre change les choses & rdquor ;.

reconnu que « J’étais un peu partagé car j’apprécie beaucoup Adri Arnaus et ça aurait été bien qu’il remporte son premier tournoi à l’Open.. Au final je me retrouve avec un Espagnol qui a remporté l’Open d’Espagne & rdquor;, a-t-il déclaré

Le Basque, qui ne passe pas beaucoup de temps en Espagne, s’est étonné qu’à Madrid on le reconnaisse dans la rue. « À Madrid, je suis sorti et les gens me reconnaissent. C’est incroyable que des gens qui ne jouent pas au golf pensent déjà à d’autres sports à cause de ce que j’ai fait jusqu’à présent. Espérons que ces personnes commencent à jouer ou que leurs enfants ou leurs petits-enfants & rdquor;, a-t-il déclaré

Le même garçon de Barrika

« La vérité est que je ne réalise pas la répercussion en Espagne. Ma façon de penser à moi ne change pas, je suis toujours le gamin Barrika qui a commencé il y a quelques années & rdquor;

Il a expliqué qu’à Madrid le désir de bien faire contre Madrid pouvait un peu. « La chose difficile, c’est de gérer l’envie des gens de me voir bien jouer et que je fasse bien. C’est dur de gérer autant d’émotions. Peut-être que samedi essayait trop fort de bien faire les choses pour tout le monde. Je n’ai jamais joué sur un terrain où tout le monde me soutient & rdquor;, a-t-il déclaré.

Jon assure que sa personnalité n’a pas changé alors qu’il est le meilleur au monde

Au niveau sportif, il considère que « maintenant je suis un meilleur joueur qu’il y a deux ans, surtout depuis avril. J’ai fait un très grand saut et j’ai réalisé. Même devant le public, on ne voit pas grand-chose mais je pense que mon jeu s’est amélioré.

Numéro un, avec effort

Il a également réfléchi au fait d’être le numéro un mondial. « Le plus difficile est de maintenir, la première fois je n’avais que deux semaines. En fin de compte, c’est une conséquence du bon jeu, et de bien le faire. Rien de plus. Il faut y mettre de nombreuses heures de travail et beaucoup de détermination, mais pas seulement pour le golf, mais n’importe quoi dans la vie. Mettez beaucoup de discipline et d’efforts. J’ai eu l’occasion et de pouvoir en profiter.

Concernant ses prévisions du résultat final à Valderrama, il a déclaré que « Si vous faites la paire en quatre jours, vous êtes dans le Top10 & mldr; donc si le vent reste fort et que les greens deviennent durs je serais très surpris s’il descend en dessous de -5, même si cela dépend de la façon dont ils préparent le terrain «

Jon a vécu moments difficiles, mais il assure qu’avec la naissance de son fils Kepa, la perspective de la vie et de son jeu, ont pris un tournant. « Être père m’aide à être un meilleur joueur & mldr; Pareil sur le terrain je tiens toujours aux choses, mais elles vont bien ou mal, mais pour lui c’est pareil, je suis son père.

« Cela aide à réaliser que le golf n’est pas tout, il fait partie de ma vie, mais c’est plus important d’être une personne. Le degré d’appréciation envers la famille a augmenté quand on devient père & rdquor;, a conclu Jon, qui veut gagner cette semaine, mais sans l’obséder.