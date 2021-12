« Je suis obligé de défendre ma politique de santé face au PP »

26/12/2021 à 11:52 CET

La présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, assure qu’elle est obligée de défendre son engagement en n’appliquant pas de restrictions pour lutter contre le virus même au-dessus des intérêts et des positions officielles du PP.

Dans une interview avec « El País », Díaz Ayuso prévoit que la croissance « explosive » des infections causées par la variante omicron commencera à ralentir avant la fin de la Noël.

Lorsqu’on lui a demandé si cela la dérangeait que le PP suspende les repas et les boissons de Noël à Madrid, en contradiction avec sa stratégie de santé, elle affirme que comprend l’inquiétude car les chiffres pour cette variante sont explosifs.

« Mais je sais aussi que la politique de santé que nous avons défendue à Madrid est celle que tous les citoyens nous ont soutenue dans les urnes, qu’elle a fait ses preuves et que, par conséquent, Je suis obligé de le défendre sur le PP ; car je suis avant tout président des citoyens de la Communauté de Madrid et je ne peux pas prendre de décisions d’une manière ou d’une autre, ou de changer d’avis au bout de deux ans, par aucune partie, pas même la mienne », indique.

Divergences « mineures » avec Gênes

Le président madrilène reconnaît que a des « divergences » sur des « questions mineures, telles que les dates d’un congrès », avec le secrétaire général du PP, Teodoro García Egea, mais assure qu’ils sont unis par « un projet commun qui est une alternative et doit faire face à un changement de gouvernement ».

Díaz Ayuso dit que sou l’obligation est d’essayer de convaincre Garcia Egée qu’elle est la meilleure candidate pour présider le PP à Madrid et prône « l’écoute de l’opinion du protagoniste ici, de l’affilié et de l’électeur ».

« C’est pourquoi je pense Ce n’est pas une question de ce que l’un d’entre nous veut mais des temps de démocratie interne de la maison, à laquelle nous nous devons », ajoute-t-il.

« Après le résultat des 4-M, ce que demandent la base du parti et les électeurs, ayant grandement unifié le vote autour de notre projet et ayant surmonté la pandémie et de nombreuses difficultés, je crois que je ne suis pas seulement dans un position pour me présenter, sans jamais négliger mes obligations de président, mais je crois aussi que c’est la meilleure chose à venir à la maison. Quand cela a été fait comme ça, dans cet ordre, on a récolté de larges majorités », argumente-t-il en défense de sa candidature à la présidence du PP à Madrid.

La législature du PP à Madrid

Elle affiche sa volonté d’en finir avec le leader du populaire, Pablo Casado, à la tête de la Moncloa et elle ayant contribué à sa campagne en tant que présidente du parti dans la Communauté de Madrid.

Interrogée sur la limite de sa carrière, elle affirme : « La meilleure chose qu’on puisse faire en politique est d’aller aux urnes avec un engagement, de le tenir et de passer juste assez de temps pour qu’il n’y ait pas de fossés de pouvoir, que l’illusion continue. C’est pourquoi je n’ai pas en tête, encore moins, essayer de me perpétuer. J’aime les courses courtes. »

Le chef de l’exécutif madrilène laisse ouverte la possibilité de quitter la politique à la fin de la prochaine législature, qui débutera avec les élections régionales de 2023.

« C’est dans mon esprit, bien sûr, de le faire avec ces plans. Il est vrai que plus tard la vie change et vous met dans des situations différentes, mais en ce moment je pense toujours la même chose qu’il y a deux ans », explique-t-il.