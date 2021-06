“Je suis ouvert d’esprit” – Jake Paul pense que le combat de Canelo Alvarez est réaliste pour lui au cours des cinq prochaines années et affirme qu’il prend le sport plus au sérieux que “99,9%” des boxeurs professionnels

in

Jake Paul a déclaré qu’il pensait pouvoir combattre le roi de la boxe, Canelo Alvarez, au cours des cinq prochaines années.

Le YouTuber devenu boxeur a maintenant une fiche de 3-0 (3 KO) en tant que pro après avoir battu son compatriote YouTuber AnEsonGib, l’ancien joueur de la NBA Nate Robinson et le combattant à la retraite du MMA Ben Askren.

Jake refuse de limiter ses ambitions de boxe

Lors de son prochain combat, Jake affrontera un autre ancien de l’UFC, Tyron Woodley.

À long terme cependant, il a des cibles bien plus importantes.

Lorsqu’on lui a demandé où il se voyait dans cinq ans, Jake a déclaré à TMZ : « Je veux juste continuer à être le boxeur le plus perturbateur de l’histoire du sport.

«Je pense qu’il faut le prendre combat par combat. Continuer à construire ces combats et les rendre encore plus gros, encore plus gros.

« Affrontez des adversaires plus sérieux et regardez, si vous vouliez [told] moi j’allais être où j’en suis il y a trois ans, je ne t’aurais pas cru.

Ed Mulholland/Salle de match

Canelo a déjà exprimé son dégoût pour les frères Paul

«Je ne veux pas me limiter aux possibilités.

« Je suis ouvert d’esprit et je pense que tout est possible.

«Je pense que je pourrais me battre contre Canelo Alvarez pour la ceinture de championnat WBC ou WBO.

“Donc, vraiment, le ciel est la limite et c’est à peu près à quel point je vais le prendre au sérieux.

“Et je le prends au sérieux, plus au sérieux que 99,9% de ces” boxeurs professionnels “qui sont là-bas.”

Le frère de Jake, Logan, a combattu Floyd Mayweather

Continuant sur le sujet de la possibilité de faire face à Canelo, Jake a déclaré: «Pourquoi pas bébé?

« Beaucoup de gens ont peur, n’est-ce pas ? Ils ont peur d’essayer, ils ont peur de faire quelque chose de différent.

«Mais c’est eux, ce n’est pas moi. Je sais que je peux accomplir tout ce que je veux.

“Et c’est pourquoi il y a une différence entre les gens qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas dans ce monde.”