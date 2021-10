« Je suis peut-être un mauvais entraîneur, mais je ne suis pas stupide »

10/10/2021 à 13:22 CEST

C’est tout un référence dans l’histoire de l’Atlético de Madrid. À la fois sur le green, en tant que joueur, et sur le banc, en tant qu’entraîneur. L’histoire du matelas club et du football espagnol a un chapitre de l’histoire réservé à Diego Pablo Simeone (Buenos Aires, 28/05/201970) après dix ans de succès à l’Atleti et de devenir l’entraîneur le plus titré, le plus ancien et le plus emblématique de l’histoire du club.

C’est pour cette raison, en plus d’un hommage au dernier titre de champion remporté, donc Vicente del Bosque a visité Diego Pablo ‘Cholo‘ Siméone à l’Atlético de Madrid Sports City sur Cerro del Espino, à Majadahonda. L’ancien entraîneur espagnol, maintenant avec une chronique régulière dans le journal ‘El País’, a été reçu par Simeone pour parler, analyser et revoir divers sujets de sa carrière sportive en tant que joueur et entraîneur, de sa vie personnelle et de l’Atlético de Madrid. Une conversation de football où la vie a une place importante.

L’ambiance foot familiale à la maison quand le petit Diégo Pablo Siméone Il grandissait : « Super footballeur. Mon père est grand maintenant. Il a 77 ans, mais il a joué jusqu’en 73-74, déjà plus lentement, évidemment. Plus tard, il est devenu l’entraîneur de ses amis et aujourd’hui il est mon plus grand critique. 95% des conversations portent sur le football. Cela nous rapproche. «

Giovanni, Gianluca, Julien et Francesca, leurs enfants : « Chacun a sa propre personnalité. Tous les trois sont des garçons fantastiques. Très nobles. Ceux qui ont travaillé avec eux, la première chose dont ils me parlent, c’est d’eux en tant que personne et cela me remplit de fierté. J’essaie pour leur dire de ne pas faire la même chose. qu’ils n’aimeraient pas être faits et vivre la vie de manière transparente. Laissez-les faire. En fait, nous, en tant qu’entraîneurs, ne sommes pas les parents des footballeurs, mais nous sommes des conducteurs. Les mots ne valent pas la peine. Ils sont valent peu. Ils sont emportés par le vent. qui restent les gestes, les regards, les formes et, surtout, les actes. Il n’y a pas de meilleure façon de montrer de l’affection ou de la colère « .

L’importance d’Atleti dans la vie de Siméone: « Je raconte depuis que je suis arrivé à l’Atlético en tant que joueur. Je suis venu de Séville après avoir passé de bons moments. Et ici, de nulle part, les gens ont commencé à m’aimer sans que je leur ai rien donné. Ma première saison a été irrégulière, comme ça de L’équipe ou du club, qui venait d’un moment difficile. Nous nous sommes sauvés de la relégation là-bas à Séville. Dès la deuxième saison, nous avons formé un grand groupe et réalisé ce doublé. Ensuite, j’ai joué pour l’Inter, pour la Lazio et à chaque fois je est revenu. en Espagne, j’ai entendu des gens dire « voilà le Cholo, Atlético’. Les gens m’ont associé à Atleti ».

Le silence et la décision de parler : « Une expérience m’est arrivée à Estudiantes. J’avais quelque chose à dire à un joueur important. Et dans la semaine j’attendais. Je parlerai demain, je parlerai le surlendemain & mldr; et Je parlerai vendredi. Tu ne joueras pas demain, lui dis-je. Il le sentait déjà. Et le garçon m’a dit : « Tu me l’as dit mardi. Tu viens parler maintenant que tu as décidé. » Et j’ai dit merci . A partir de là j’ai compris qu’à chaque fois qu’on a quelque chose à dire, il faut le dire au joueur car le temps ne sera plus jamais le même. »

Lemar il lui a fallu du temps pour apparaître mais il est apparu : « Et tu ne sais pas combien de personnes m’ont dit de ne pas le mettre, de mettre quelqu’un d’autre. Et je le voyais et disais que je devais jouer. des choses différentes des autres. Il avance, dribble (Il dribble). Il a quelque chose que peu ont. Aujourd’hui il ne dribble plus. Aujourd’hui c’est tout positionnel, je fais la supériorité numérique ici, là. Et le talent ? Et l’individuel ? Et le dribble ?Et éviter ?Et se débarrasser d’un homme qui brise toute la structure ?Qui l’a ? Lemar, João, sangle, quelque « .

Savoir écouter : « J’écoute beaucoup. Ce n’est pas du tout faible. Je m’ouvre toujours pour écouter leurs besoins, pour écouter ce qu’ils voient, mais ensuite je décide. Si j’ai quelque chose, c’est parce que je ne suis pas un imbécile. Je suis peut-être un mauvais entraîneur, mais je suis sûr qu’un imbécile et je cherche le chemin qui m’emmène plus vite. Bielsa, qui était très structuré, dont les mouvements étaient très mécanisés, a déclaré que sa plus grande fierté était que le joueur entrait sur le terrain et faisait quelque chose qu’il décidait lui-même. La mécanisation vous incite à répéter les choses et c’est là que l’autre ‘vous’ doit apparaître et l’ajouter à ce que disent les coachs. »