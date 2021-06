06/03/2021

Le à 22:43 CEST

.

Le pilote espagnol Fernando Alonso déclaré ce jeudi, veille des premiers entraînements de la Grand Prix de F1 d’Azerbaïdjan qui aura lieu ce week-end, ce qui est “plus heureux que prévu” sur son retour en championnat après deux ans d’absence.

Alonso voit qu’il a encore du temps et du travail pour se battre pour les premières places, mais il est content de ce qu’ils accomplissent dans l’équipe : “C’est une question de temps pour appuyer sur la touche. Nous faisons bien les choses et je suis pas inquiet en termes de performances. Je suis plus heureux que prévu, je profite vraiment de chaque week-end. Même quand il n’y a pas de courses, ça me manque. je veux tripler France et les deux de L’Autriche” a dit dans Bakou selon le portail Soymotor.

L’Espagnol se sent plus à l’aise dans le rythme de course que lors des essais : « Je suis content du dimanche, pas du samedi. Il y a des choses sur lesquelles nous devons continuer à travailler, notamment lors de la préparation des pneus. Le dimanche, je suis plus ou moins content, nous avons marqué deux fois et dans les autres courses nous avons frôlé les dix premiers” a-t-il assuré.

Rappelant son départ de la F1 en 2018, Alonso a déclaré : “Il a fallu arrêter deux ans. J’avais été en Formule 1 pendant 18 saisons consécutives sans arrêt. Un dévouement total était trop exigeant pour moi, et en plus, j’avais d’autres défis à relever. J’avais besoin de les faire revenir plus heureux et de m’amuser, et j’avais même l’impression de perdre mon temps avec la Formule 1 avant 2018. Maintenant, je suis libre de m’amuser chaque week-end.