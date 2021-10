« Je suis présidente du Congrès à temps plein et pratique… pas besoin de me parler par le biais des médias »: Sonia Gandhi à la réunion du CWC

Dans son allocution d’ouverture, la présidente du Congrès, Sonia Gandhi, a critiqué le gouvernement pour la hausse des prix du carburant, les protestations des agriculteurs et la dispute à la frontière avec la Chine.

Le comité de travail du Congrès a tenu aujourd’hui des délibérations sur des questions clés telles que les protestations des agriculteurs, les prix du carburant, les questions frontalières, les élections organisationnelles, les prochains scrutins de l’assemblée et la situation politique actuelle. Au total, 52 dirigeants du Congrès ont pris part à la réunion du Comité de travail du Congrès. Dans ses remarques liminaires, la présidente par intérim du parti, Sonia Gandhi, a soulevé les questions concernant le pays tout en envoyant un message fort au groupe dissident du G-23 en disant qu’elle est présidente à plein temps du parti et qu’il n’est pas nécessaire de lui parler par le biais des médias. .

« Je suis, si vous me permettez de le dire, un président du Congrès à plein temps et sur le terrain… Jamais nous n’avons laissé passer des questions d’importance et de préoccupation publiques. Vous savez que je les ai abordés avec le Premier ministre, tout comme le Dr Manmohan Singh et Rahul ji », a déclaré Sonia Gandhi.

Elle a ajouté : « J’ai toujours apprécié la franchise. Il n’est pas nécessaire de me parler à travers les médias. Alors ayons tous une discussion libre et honnête.

Ceci est une histoire en développement.

