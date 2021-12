Je suis presque un pilote de Formule 1 maintenant que le travail chez Alpine commence

Le champion de Formule 2 Oscar Piastri dit qu’il est « presque un pilote de Formule 1 » après avoir commencé son nouveau travail en tant que pilote de réserve d’Alpine à Abu Dhabi.

Piastri a remporté le titre de Formule 2 2021 lors de la finale de la saison sur le circuit de Yas Marina, l’Australien remportant la couronne lors de la première des deux courses de sprint de samedi.

Il a enchaîné avec une victoire dans la course principale de fin de saison le dimanche, ses 252,5 points le plaçant 60,5 devant Robert Shwartzman au classement général.

Mais s’il s’agit du troisième titre de Piastri en autant de saisons, après ses championnats de Formule Renault et de Formule 3, il ne courra pas la saison prochaine.

Avec son collègue pilote de Formule 2 Guanyu Zhou prenant le siège final de F1 avec Alfa Romeo, Piastri sera le pilote de réserve officiel d’Alpine pour la saison 2022.

Son travail avec l’équipe d’Enstone a commencé mardi, le joueur de 20 ans réalisant les tours lors des tests d’Abu Dhabi d’après-saison.

« Parce que la F2 vient juste de se terminer, il va me falloir un certain temps pour abandonner ma carrière junior », a-t-il déclaré sur le site officiel de la F1.

«Mais c’était la première fois que je travaillais avec l’équipe de course, je les ai déjà vus auparavant, mais travailler avec tous ces gens que j’ai vus au-dessus de moi depuis environ un an, travailler avec eux maintenant était génial.

« Cela m’a fait entrer dans l’environnement, je suis presque un pilote de F1 maintenant, alors oui, cela ressemble à mon premier jour de mon nouveau travail. »

Quelque chose nous dit que @oscarpiastri a apprécié ses 131 tours dans le #A521 😉 #F1Testing pic.twitter.com/8IDyZVegNv – Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) 14 décembre 2021

Il a parcouru 131 tours dans l’Alpine A52, la voiture avec laquelle Esteban Ocon a remporté le Grand Prix de Hongrie de cette année, et a signé le troisième meilleur temps.

Ce n’était pas sa première sortie dans une voiture de Formule 1 avec Piastri qui avait déjà conduit une Renault 2018.

Il dit qu’il n’y a pas beaucoup de différence entre les deux, bien que l’amélioration de la puissance soit notable.

« C’était très, très cool », a déclaré le joueur de 20 ans. « Ce n’est pas mon premier test en F1, mais le faire avec les machines actuelles et voir les progrès de la voiture 2018 que j’ai conduite quelques fois à la voiture de cette année, c’était intéressant à voir.

« Conduire une F1 ne vieillit jamais, une journée très, très amusante.

« Je pense que parce que la voiture est beaucoup plus récente et que la durée de vie des pièces n’était pas si critique, ils m’ont donné un peu plus de puissance aujourd’hui, ce qui a été apprécié.

« Mais en termes d’autres différences, c’est assez difficile à dire parce que je ne l’ai pas piloté depuis un moment et que je reviens de F2, ces deux voitures de F1 [2018 and 2021] sont dans une ligue si différente mais raisonnablement similaire.

«Je pouvais dire que la puissance était un grand pas en avant, mais je pouvais dire que les planchers avaient changé et l’appui aérodynamique. Mais dans l’ensemble, pas trop différent.