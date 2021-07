Je suis prêt à 100% pour Bivol

Avant le combat de Zurdo Ramírez contre Barrera, le champion WBA des poids mi-lourds Dmitry Bivol a publié ce qui suit sur les réseaux sociaux : « @zurdoramirez, je n’ai jamais évité un défi. Bonne chance dans le combat contre Barrera et alors faisons-le. »

Zurdo espère maintenant que Bivol sera à la hauteur de ses paroles.

“Bivol est définitivement l’un de mes principaux objectifs”, a déclaré Ramírez. «Nos deux équipes ont exploré le combat et elles savent où me trouver. Après m’avoir appelé en ligne, je serais surpris qu’il se rétracte, mais c’est de la boxe et on ne peut jamais être trop sûr tant que les contrats ne sont pas signés. Il m’a appelé sur les réseaux sociaux et son équipe sait que je suis disponible. Si cela ne se produit pas, je suis sûr qu’il aurait une bonne raison, mais, au final, je suis à 100% en faveur de ce combat et son équipe en est pleinement consciente.”