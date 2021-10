SAN DIEGO, CALIFORNIE (20 octobre 2021) – La superstar mexicaine, championne du monde en quatre divisions et champion unifié des poids moyens WBC / WBO / WBA Canelo lvarez a eu une séance d’entraînement virtuelle mercredi, démontrant ses compétences quelques jours après son combat extrêmement attendu dans la division des 168 livres contre le champion invaincu IBF des super-moyens Caleb « Sweethands » Plant le samedi 6 novembre, en direct sur SHOWTIME PPV depuis le MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Canelo était dans son gymnase à San Diego avec son entraîneur et manager de renom Eddy Reynoso lors de l’événement de ce mercredi, qui a été diffusé en direct sur la chaîne YouTube SHOWTIME Boxing. Canelo et Plant cherchent à entrer dans l’histoire, car le gagnant de leur concours deviendra le premier champion incontesté de l’histoire de la division des 168 livres à l’ère des quatre ceintures (cliquez ICI pour voir la promo)

Les billets pour cet événement sont déjà en vente et peuvent être achetés en allant sur AXS.com. Cet événement est promu par Canelo Promotions et TGB Promotions, et parrainé par Hennessy et Value.

Vous pouvez accéder à la vidéo de la formation en cliquant ICI. Ensuite, les déclarations de Canelo et Reynoso après avoir terminé l’événement ce mercredi :

CANELO LVAREZ

« Je me sens fort et je suis très excité. Je continue juste jour après jour sur mon chemin vers le combat. Je suis prêt à entrer dans l’histoire le 6 novembre.

« Avoir autant de ressentiment entre (Plant et moi) est quelque chose de nouveau pour moi. C’est très différent de la normale, et c’est certainement la plus grande animosité que j’aie jamais ressentie envers un adversaire avant un gros combat.

«Je reste ferme avec ma prédiction d’un KO avant le huitième tour. Les premiers tours seront difficiles, mais le combat progressera et je saurai le sortir de là.

« J’ai envoyé le message que je devais envoyer lors de la conférence de presse. Je n’ai plus rien à dire à Plant. Je ne me suis préparé à l’affronter sur le ring que le 6 novembre.

« Le secret de la grande relation entre Eddy et moi est la discipline. Je suis tellement fort mentalement que ce sera l’un de mes avantages dans ce combat.

«Je n’avais jamais été impliqué dans quelque chose comme ce qui s’est passé lors de cette conférence de presse inaugurale entre Caleb et moi. Peu importe que vous vendiez plus au combat ou non, le plus important est d’être l’incontesté (champion) le 6 novembre.

«J’ai été sur le ring pour d’énormes combats comme celui-ci à plusieurs reprises. Le défi sera pour (Plant), qui devra faire face pour la première fois à un combat de cette ampleur. Il devra savoir contrôler ses émotions.

«Je suis un combattant complet et polyvalent de l’école d’Eddy Reynoso, capable d’effectuer plusieurs tâches sur le ring. Je peux bouger ma taille, je peux défendre, je peux être agressif, je peux contre-attaquer, je peux bouger mes jambes. Être un boxeur complet est mon devoir. C’est l’une des leçons que j’ai apprises sous la tutelle d’Eddy.

« Caleb est un bon combattant. Il a un bon jab et est très agile. Mais ce n’est rien que je n’aie jamais vu auparavant. Je vais simplement utiliser mes compétences et mon expérience pour gagner le combat.

« J’ai accompli des choses très importantes dans ma carrière, ce combat est l’un des plus grands de ma carrière et il sera très important pour moi et pour le Mexique. L’un des plus importants de ma vie. Signifie beaucoup pour moi.

«Je n’ai pas l’intention de me comparer aux autres légendes de la boxe mexicaine. Je veux juste sortir, me battre et créer mon propre héritage. Je veux être considéré comme l’un des meilleurs de tous les temps, avec les légendes qui ont combattu avant moi.

EDDY REYNOSO, Coach et Manager de Canelo

« Nous sommes très concentrés en ce moment. Se préparer à un combat de cette ampleur est une expérience très intense. Nous l’attendons avec impatience, mais dans le bon sens en direction du 6 novembre. Nous n’avons qu’à gagner un combat pour atteindre notre objectif le plus élevé.

«Je ne pense pas qu’il y ait une rancune avec Caleb. Nous nous concentrons uniquement sur l’histoire et la poursuite de notre croissance afin que tous les Mexicains du monde entier puissent être fiers de Canelo lvarez.

« Les clés de la victoire seront l’expérience et le cœur de Canelo. Nous devons sortir pour affronter Caleb Plant, un adversaire intelligent qui a une bonne technique et un bon mouvement des jambes. Notre obligation sera de lui faire pression dès le départ.

« Notre approche est de nous assurer de montrer que la boxe mexicaine est numéro un. Nous laisserons une empreinte énorme sur le sport si nous parvenons à l’emporter et à unifier la division.

«Ce sera le combat le plus important de la carrière de Canelo. Il n’y a rien de plus grand que d’unifier une division, c’est pourquoi nous nous entraînons si dur.

« Aujourd’hui, nous avons dû faire du tour de taille, des combinaisons et de la vitesse. Au fur et à mesure que nous nous rapprochons du combat, nous faisons les choses plus prudemment. »